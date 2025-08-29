Extra Computer bringt KI-Notebook-Serie für Profis

Das 1690 X15 von Extra Computer kombiniert ein 16-Zoll-Display im 16:10-Format mit Intel Ultra 7, integrierter NPU und bis zu 14,5 Stunden Akkulaufzeit – ausgelegt für mobile Business- und Kreativanwendungen.

Mit der neuen X15-Serie adressiert Extra Computer Geschäftskunden und Kreativanwender, die hohe Performance, lange Akkulaufzeit und KI-gestützte Funktionen im mobilen Einsatz benötigen. Die Geräte basieren auf dem Intel Ultra 7 258V und bieten laut Hersteller bis zu 14,5 Stunden Laufzeit.

Mit der X15-Serie bringt Extra Computer zwei neue Notebook-Modelle auf den Markt, die sich an professionelle Anwender im Business- und Kreativbereich richten. Beide Varianten – das 14-Zoll-Modell 1490 X15 und das 16-Zoll-Modell 1690 X15 – sollen laut Hersteller hohe Rechenleistung mit kompaktem Design und mobiler Einsatzfähigkeit kombinieren. Das 14-Zoll-Gerät wiegt durch ein Gehäuse aus Magnesiumlegierung rund ein Kilogramm.

Herzstück der Notebooks sei der Intel Ultra 7 258V, der eine Neural Processing Unit (NPU) mit 115 TOPS integriert. Diese ermögliche die lokale Ausführung KI-gestützter Anwendungen wie Live-Untertitelung und kontextbezogene Rückblicke („Recall“) unter Windows 11. Ein zentrales Merkmal der neuen Copilot+ PCs sei die enge Verzahnung mit dem Microsoft-Ökosystem – einschließlich Sicherheits- und Energieeffizienzfunktionen ohne Cloud-Abhängigkeit.

Display und Grafikleistung für kreative Workloads

Beide Modelle verfügen über Displays mit einem Seitenverhältnis von 16:10 und einer Helligkeit von 400 cd/m², die laut Anbieter auch für den Einsatz im Freien geeignet seien. Für grafikintensive Anwendungen sei die Intel Arc 140V GPU integriert, was die Geräte insbesondere für kreative Tätigkeiten wie Bildbearbeitung und Videoschnitt prädestiniere.

Konnektivität, Sicherheit und Laufzeit im Fokus

Zur Ausstattung zählen Thunderbolt-4-Anschlüsse, eine 5-Megapixel-Kamera mit Windows-Hello-Unterstützung und Funktionen wie Human Presence Detection. Letztere solle für eine automatische Sperrung des Geräts sowie ein Reaktivieren aus dem Standby innerhalb einer Sekunde sorgen. Der 73-Wh-Akku habe im UL-Procyon-Benchmark eine Laufzeit von bis zu 14,5 Stunden erreicht. Optional ist ein LTE-Modul verfügbar.

Erweiterbarkeit über Dockingstation und Serviceoptionen

Zusätzlich bietet der Hersteller eine passende Dockingstation an, mit der bis zu drei externe 4K-Monitore über USB-C oder Thunderbolt 4 angeschlossen werden können. Die X15-Serie sei ab sofort über das Fachhändlernetz der Extra Computer GmbH verfügbar. Servicepakete mit Laufzeiten von bis zu fünf Jahren – einschließlich Vor-Ort-Service – ergänzen das Angebot.

Weitere Informationen und Fachhändlerkontakte sind unter https://www.extracomputer.de/haendlersuche verfügbar.

