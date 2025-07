Milliarden für Start-ups bundesweit

Berlin und Bayern sind die Start-up-Hochburgen in Deutschland, aber auch andere Regionen sind spannend. Investoren stecken Milliarden Euro in junge, vielversprechende Unternehmen.

Von den insgesamt 4,6 Milliarden an Wagniskapital für deutsche Start-ups im ersten Halbjahr gingen der Beratungsgesellschaft EY zufolge 100.000 Euro nach Mecklenburg-Vorpommern. Das Geld entfiel in MV auf ein einziges Unternehmen, wie ein EY-Sprecher auf Anfrage mitteilte. Um welches Unternehmen es sich handelt, sagte er unter Hinweis auf Vertraulichkeit nicht.

Bundesweit verbuchten deutsche Start-ups das drittbeste erste Halbjahr seit 2015, so EY in seinem „EY Startup-Barometer“. Auch wuchs die Zahl der Finanzierungsrunden und der großen Deals jenseits von 100 Millionen Euro. Die Start-up-Branche habe nach dem Rekordjahr 2021 eine harte Landung erlebt, als Ganzes sei sie „aber offenbar gestärkt aus dieser Phase hervorgegangen“.

Schwerpunkt der Geldgeber: Rüstung, KI und Energietechnologien

In Berlin konnten der Studie zufolge im ersten Halbjahr 128 Start-ups Risikokapital-Geber mit ihren Ideen überzeugen und erhielten Finanzierungen. In Bayern waren es 76 und in Nordrhein-Westfalen 56. Aus dem Osten sind in Sachsen und Thüringen jeweils sechs Start-ups aufgeführt, in Sachsen-Anhalt sind es vier und in Brandenburg zwei. In Mecklenburg-Vorpommern ist es, zusammen mit Schleswig-Holstein, mit einem Unternehmen die geringste Zahl.

Start-ups aus Bayern ziehen dabei immer mehr Geld von Investoren an - und hängen die einst unangefochtene Hauptstadt Berlin ab. Im ersten Halbjahr sammelten bayerische Wachstumsfirmen knapp 2,1 Milliarden Euro Wagniskapital ein und damit deutlich mehr als Start-ups aus Berlin (1,5 Milliarden). Dabei profitierten bayerische Start-ups vom Boom um Rüstung und Künstliche Intelligenz (KI), schreibt EY. Geldgeber legten derzeit den Schwerpunkt auf Rüstung, KI und Energietechnologien.

Lesen Sie mehr zum Thema