Samsung baut Distributionsnetz in Deutschland mit Littlebit aus

Samsung hat im Juni das aktuelle Line-up seiner Smart Monitor-Reihe vorgestellt – darunter der neue M9 sowie überarbeitete Versionen der Modelle M8 und M7.

Samsung Electronics erweitert die Partnerschaft mit dem IT-Distributor Littlebit Technology. Ab sofort vertreibt Littlebit das gesamte Monitor-Portfolio von Samsung im deutschen Markt. Ziel sei es, die Channel-Verfügbarkeit zu verbessern und neue Kundengruppen im B2B- und B2C-Bereich zu erschließen.

„Wir freuen uns sehr über die Erweiterung unserer Partnerschaft mit Littlebit Technology, die ihr starkes Engagement im Vertrieb unserer Speichermedien bereits seit vielen Jahren unter Beweis stellt. Ihre langjährige Erfahrung macht sie zu einem wertvollen Partner, der uns dabei unterstützt, unsere Monitore noch gezielter im Markt zu positionieren und unsere Distributionslandschaft sinnvoll zu ergänzen“, erklärt Steven Pollok, Head of Display Division bei Samsung Electronics.

Samsung Electronics habe die Zusammenarbeit mit Littlebit Technology auf den deutschen Markt ausgeweitet. Der langjährige Partner vertreibe ab sofort auch das Monitor-Portfolio von Samsung in Deutschland. Die Vereinbarung betreffe sowohl den B2B- als auch den B2C-Bereich.

Durch die erweiterte Distributionsstruktur sollen Fachhändler und Reseller direkten Zugang zu den Samsung Displaylösungen erhalten. Littlebit bringe dabei seine langjährige Erfahrung im Vertrieb von Speichermedien ein, was laut Samsung eine gezieltere Marktansprache und bessere Verfügbarkeit im Channel ermögliche.

Ziel der Kooperation sei es, die Marktabdeckung von Samsung im deutschen IT- und Consumer-Electronics-Fachhandel zu erhöhen. Gleichzeitig solle die Partnerschaft dazu beitragen, neue Kundengruppen zu erschließen und eine zuverlässige Bezugsquelle für das Monitor-Portfolio zu bieten.

Relevanz für AV- und IT-Umfeld

Littlebit betont die Chancen, die sich durch die Erweiterung des Produktportfolios ergeben. Die Zusammenarbeit solle sowohl den klassischen IT-Fachhandel als auch spezialisierte AV-Händler ansprechen und ein Wachstum in beiden Segmenten unterstützen.

Oliver Gorges, Head of Business Development bei Littlebit Technology, sagt: „Die Distributionspartnerschaft im Display-Bereich eröffnet für beide, Samsung und Littlebit, neue Möglichkeiten und Chancen. Wir freuen uns, als etablierter Distributor diese innovativen Produkte nun unseren Kunden in Deutschland anbieten zu können.“

