Sophos bündelt Channel-Stärken mit neuem Partnerprogramm

Sophos hat sein weltweites Partnerprogramm neu aufgestellt. Die aktualisierte Struktur vereint die Ökosysteme von Sophos und Secureworks und soll ein skalierbares, profitables Wachstum im Channel ermöglichen. Partner erhalten Zugang zu neuen Tools, Supportdiensten und einem konsolidierten Portfolio.

Sophos hat ein überarbeitetes Partnerprogramm vorgestellt, das nach eigenen Angaben die bestehenden Strukturen mit denen des übernommenen Anbieters Secureworks zusammenführt. Ziel sei ein einheitliches Partnerökosystem mit erweiterten Integrations- und Wachstumsmöglichkeiten. Die zentrale Verwaltung erfolge künftig über die Plattform Sophos Central.

Laut Anbieter erhalten Partner über das konsolidierte Programm Zugang zu einem umfassenden Sicherheitsportfolio. Dieses beinhalte Lösungen für Endpoint-, Netzwerk-, Cloud- und E-Mail-Sicherheit sowie Funktionen für Extended Detection and Response (XDR), Managed Detection and Response (MDR), Identity Threat Detection and Response (ITDR) und SIEM. Ergänzt werde das Angebot durch Beratungsservices.

Skalierbarkeit und Umsatzpotenziale im Fokus

Das neue Programm ziele auf eine höhere Profitabilität durch Umsatzmultiplikatoren, flexible Abrechnungsmodelle und integrierte Vertriebsressourcen. Partner könnten demnach durch gezielte Promotions, zertifizierungsbasierte Qualifizierungen und Guided Onboarding schneller neue Geschäftsfelder erschließen.

Zusätzliche Supportangebote wie Partner-Care-, Renewal- oder Customer-Success-Teams sollen laut Sophos dazu beitragen, die Kundenbindung zu vertiefen. Die Bereitstellung kostenfreier Zertifizierungskurse für alle Partnergruppen sei Teil einer langfristigen Qualifizierungsstrategie.

Technologische Unterstützung für Vertriebsprozesse

Mit einem KI-gestützten Verkaufsassistenten will Sophos den administrativen Aufwand für Vertriebspartner reduzieren. Das Partnerportal wurde dafür um neue Managementfunktionen, Compliance-Dashboards und Prozesshilfen erweitert.

Laut Sophos umfasst das globale Partnernetzwerk über 25.000 Unternehmen. Das Programm wurde in verschiedenen Branchenrankings ausgezeichnet, darunter Canalys und SE Labs.

