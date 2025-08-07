Search Icon
Startseite > Datacenter & Verkabelung > Rosenberger: Verbindungslösungen für Quantencomputer-Anwendungen

WSMP-Multichannel-Steckverbinder

Rosenberger: Verbindungslösungen für Quantencomputer-Anwendungen

7. August 2025, 10:56 Uhr | Jörg Schröper
Stefan Brenner (rechts), Sales-Manager, und Florian Reiner, Produkt-Manager Semicon & Test bei Rosenberger
© Rosenberger

Rosenberger Hochfrequenztechnik hat sein Produktportfolio für Quantenanwendungen um eine hochintegrierte Steckverbinder-Serie erweitert. Die Produkte der WSMP-Multichannel-Reihe sind ab sofort in 16- und 32-Kanal-Ausführungen verfügbar.

Quantencomputer gelten als Schlüsseltechnik für künftige wissenschaftliche und industrielle Innovationen. Der Betrieb solcher Systeme erfordert jedoch eine Verbindungstechnik, die selbst unter extremen Bedingungen zuverlässig arbeitet, insbesondere bei Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt. Rosenberger bietet dazu ein umfangreiches Portfolio an – von HF-Steckverbinder für Tieftemperaturanwendungen, nichtmagnetische Koaxialverbindern und supraleitfähigen Kabeln bis hin zu hermetisch dichten Vakuumdurchführungen.

„Unsere Lösungen ermöglichen stabile und hochzuverlässige Verbindungen auf kleinem Bauraum. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung zukunftsweisender Quantenanwendungen“, sagte Florian Reiner, Produktmanager Semicon & Test bei Rosenberger.
 
Die neuen Multichannel-Steckverbinder basieren auf dem WSMP-Standard (nach IEC 61169-69 (SMP3)) und sind auf maximale Packungsdichte und optimale thermische Kopplung ausgelegt. Sie wurden laut dem Hersteller speziell für den Einsatz in Quantencomputern entwickelt, in denen viele hundert Kanäle platzsparend, vakuumdicht und thermisch gekoppelt geführt werden müssen.

Zu den Features zählen:

  • Eine extrem kompakte Bauform für platzsparende Integration,
  • thermisch optimierte Zwischenstufenmontage für Kryostaten,
  • keramische Dämpfungsglieder zur Rauschunterdrückung,
  • nichtmagnetische Materialien zur Minimierung elektromagnetischer Störungen sowie
  • Kabel-Assemblies (unter anderem Edelstahl, CuproNickel, NiobiumTitanium).

Die Serie ist laut Rosenberger Teil eines modularen Gesamtkonzepts, das sowohl Standardkomponenten als auch hochspezialisierte, kundenspezifische Lösungen für den Aufbau skalierbarer Quantensysteme umfasst.
 

Verkabelung
