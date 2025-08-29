Search Icon
ConnectProfessional Logo
Search Icon
Startseite > Netzwerke & IT-Infrastruktur > Digitus: Dockingstation-Portfolio erweitert

Konnektivität mit 8K-Übertragung

Digitus: Dockingstation-Portfolio erweitert

29. August 2025, 9:01 Uhr | Jörg Schröper
© Assmann/Digitus

Nach dem Launch der Dockingstation-Familie im Jahr 2024 stellt Digitus, die Marke der Assmann Group, mit der USB-C 8K 12 Port Docking Station (DA-70919) ein weiteres Highend-Modell vor.

Die neue 8K-Dockingstation vereint laut Digitus modernste Technik mit hoher Anschlussvielfalt und soll auf diese Weise professionelle Möglichkeiten für den hybriden Arbeitsplatz von heute und morgen schaffen.

Die DA-70919 unterstützt bis zu drei externe Monitore und ermöglicht Auflösungen von 8K/30Hz im Einzelbetrieb oder 4K/60 Hzbei Mehrfachanzeige. Damit bietet sie Anwendern, die Wert auf gestochen scharfe Bildqualität und reibungsloses Multitasking legen, einen deutlichen Mehrwert, so der Hersteller.

Darüber hinaus soll die neue Dockingstation durch eine breite Anschlussvielfalt punkten. Sie ermögliche es, so gut wie alle Geräte über nur ein Kabel zu verbinden: zwei HDMI-Ports, ein DP-Port (bis zu 8K/30Hz), zwei USB-A 3.2 Gen 2 (10 GBit/s), ein USB-A 3.2 Gen 1 (5 GBit/s), ein USB-C 3.2 Gen 2 (10 GBit/s), ein Gigabit-Ethernet-Anschluss (RJ45), ein 3,5 mm Audio-Jack und ein USB-C Power-Delivery-Anschluss stehen zur Verfügung. Zusätzlich bietet die Dockingstation zwei Kartenleser (SD/MicroSD) mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 104 MByte/s.

Der Schnelllade-Standard USB-C Power Delivery mit bis zu 100 W sorgt zudem dafür, dass Notebooks auch im laufenden Betrieb zuverlässig mit Energie versorgt werden. Ergänzt werde dies durch integrierte Schutzmechanismen wie den Überstrom- und den Kurzschlussschutz, die den professionellen Einsatz unterstützen. Gummierte Standfüße und die rutschfeste Auflage bieten Halt, wodurch sich die Docking Station gleichzeitig auch als Notebook-Ständer verwenden lässt. 
 

Lesen Sie mehr zum Thema

ASSMANN Electronic GmbH Konnektivität
Jetzt kostenfreie Newsletter bestellen!

Weitere Artikel zu Digitus

USB über große Distanzen

Extender von Digitus für Datenübertragung über Kupfer oder Glas

NG-Video-Extender von Digitus

40 Kilometer in 4K und 253 Displays zur Video-Signalübertragung

USB-Konnektivität fürs LAN

Digitus-Kabel verbinden USB-A/USB-C mit RJ45

Digitus stellt LCD-KVM-Konsolen vor

Zentrale Steuerung und Überwachung von bis zu 255 Servern

Aufbewahren und Laden

Digitus: Mobile Ladeschränke für Notebooks und Tablets

Weitere Artikel zu ASSMANN Electronic GmbH

Marktausbau im Fokus

Gerrit Schick wird neuer CEO der Assmann Holding

IT-Lösungen fürs Klassenzimmer

Vom Whiteboard bis zum AI-Notebook

Sortimentserweiterung bei Assmann

Managebare Switches für optimierte  industrielle Datenströme

Assmann präsentiert Varioflex-N-Serie

Netzwerkschränke mit Stabilität und Flexibilität

Assmann ist Mitglied der HDBaseT-Alliance

HDBaseT-AV-Lösungen für Langtrecken-Multimedia

Weitere Artikel zu Konnektivität

Konnektivität

Jetzt muss 5G seinen Wert beweisen

Sustain-6G

Nokia wird Koordinator für EU-Forschungsprojekt

Sunrise Business

Schweizer Telekom-Anbieter erweitert Portfolio um MPN Slicing

Colt Technology Services und OVHcloud

Neue Public- und Private-Cloud-Services für Geschäftskunden

Deutsche Telekom: Neue Business-Tarife

Ausfall des Festnetzes – und alles läuft weiter

Matchmaker+
ECOM Electronic Components Trading GmbH

ECOM Electronic Components Trading GmbH
Dahua Technology GmbH

Dahua Technology GmbH
Rittal GmbH & Co. KG

Rittal GmbH & Co. KG
Riello UPS GmbH

Riello UPS GmbH
dtm Datentechnik Moll GmbH

dtm Datentechnik Moll GmbH
Securepoint GmbH

Securepoint GmbH