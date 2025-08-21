Search Icon
Startseite > Netzwerke & IT-Infrastruktur > Extender von Digitus für Datenübertragung über Kupfer oder Glas

USB über große Distanzen

Extender von Digitus für Datenübertragung über Kupfer oder Glas

21. August 2025, 9:56 Uhr | Jörg Schröper
© Assmann/Digitus

Digitus, die Marke von Assmann Electronic, hat drei weitere Produkte vorgestellt, die USB-Signale über große Entfernungen hinweg stabil und ohne Qualitätseinbußen übertragen sollen – und dies jetzt auch über Glasfaser.

Die Extender sind laut Digitus für unterschiedliche Einsatzumgebungen konzipiert und decken ein breites Spektrum an Übertragungsdistanzen und Schnittstellen ab. Ziel ist es, USB-Peripheriegeräte auch dort nutzbar zu machen, wo eine direkte Verbindung zum Rechner nicht möglich ist.

Mit den neuen USB-Extendern bietet Digitus Lösungen für verschiedene Anforderungen: von kürzeren Distanzen innerhalb eines Raumes bis hin zu weitreichenden Installationen über mehrere Gebäude hinweg. Die Extender sind auf eine zuverlässige, störungsfreie Signalübertragung ausgelegt und ermöglichen den flexiblen Einsatz von USB-Peripheriegeräten unabhängig von deren Entfernung zum Host-System, so der Hersteller weiter.

Der USB 2.0 CAT Extender (DA-73120) überträgt Signale mit bis zu 480 MBit/s über Entfernungen von bis zu 150 Metern mittels Kategorie-6- oder höherwertiger Netzwerkkabel. Vier USB-A-Ports sorgen dafür, dass sich mehrere Geräte wie Drucker, Scanner oder Eingabegeräte parallel betreiben lassen. Der USB 3.2 Gen 1 CAT Extender (DA-73121) hingegen erreicht Übertragungsraten von bis zu 5 GBit/s über Kategorie-6A- oder höherwertige Kabel bei einer Distanz von bis zu 100 Metern. Er verfügt über drei USB-A- und einen USB-C-Port, was den Anschluss moderner Peripheriegeräte erleichtert.

Eine Power-over-Cable-Funktion sorgt dafür, dass nur die Empfängerseite mit Strom versorgt werden muss. Beide CAT-Modelle lassen sich ohne zusätzliche Software installieren und sind sowohl für Büroumgebungen als auch für industrielle Anwendungen geeignet.

Der USB 3.2 Gen 1 Fiber Extender (DA-73122) nutzt LC-Multimode-Glasfaserkabel, um Signale mit bis zu 5 GBit/s über Entfernungen von bis zu 300 Metern zu übertragen. Drei USB-A- sowie ein USB-C-Port stehen zur Verfügung und durch die Unterstützung von USB 2.0 und USB 1.1 können auch ältere Geräte problemlos integriert werden. Das Modell verfügt über integrierten ESD-, Überspannungs- und Blitzschutz und ist damit auch für anspruchsvolle Einsatzszenarien geeignet, beispielsweise in großen Bürokomplexen, Industrieanlagen oder Sicherheitssystemen.
 

