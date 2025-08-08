Search Icon
ConnectProfessional Logo
Search Icon
Startseite > Security > Services zur Sicherung von KI-Systemen

Crowdstrike: KI im SOC

Services zur Sicherung von KI-Systemen

8. August 2025, 7:30 Uhr | Jörg Schröper
© VesnaArt - shutterstock.com

AI Systems Security Assessment und AI for SecOps Readiness erweitern künftig Crowdstrikes Portfolio an AI-Security-Services. Dies soll Unternehmen dabei helfen, Risiken zu minimieren und Sicherheitsverletzungen im KI-Zeitalter zu verhindern.

Crowdstrike hat zwei Experten-geleitete Lösungen als Teil seines wachsenden Portfolios an AI-Security-Services vorgestellt: AI Systems Security Assessment und AI for SecOps Readiness. Aufbauend auf den 2024 eingeführten AI Red Team Services sollen diese Services Unternehmen dabei helfen, die KI-Systeme zu sichern, die moderne Geschäftsprozesse antreiben, und KI sicher in Sicherheitsabläufe zu integrieren.

Der Hintergrund: Mit der Einführung von LLMs, Copiloten und agentenbasierten Tools stehen Unternehmen vor einer stark wachsenden Angriffsfläche und neuen Risiken wie Schatten-KI, Fehlkonfigurationen und autonomen Agenten, die als nicht-menschliche Identitäten mit privilegierten Rechten agieren. Gleichzeitig setzen Angreifer KI ein, um die Informationsbeschaffung zu automatisieren, hochwirksame Phishing-Inhalte zu generieren und traditionelle Abwehrmechanismen zu umgehen.

Die neuen AI-Security-Services bieten fachkundige Beratung, um sich sicher im KI-Zeitalter zu bewegen – sowohl zum Schutz von KI als auch zur Nutzung von KI zur Beschleunigung von Erkennung, Reaktion und Entscheidungsfindung im SOC (Security Operations Center).

„Sicherheitsteams stehen unter doppeltem Druck: Sie müssen sich entwickelnde KI-Systeme schützen und gleichzeitig KI ins SOC integrieren, ohne neue Risiken zu schaffen“, sagte Tom Etheridge, Chief Global Services Officer bei Crowdstrike. „Diese Services sind speziell dafür konzipiert, diese doppelte Herausforderung direkt anzugehen.“ Sie kombinierten die Leistung der Falcon-Plattform, Threat Intelligence und Expertenwissen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Risiken zu minimieren, ihre Resilienz zu verbessern und schneller und sicherer zu agieren, so Etheridge weiter.

Das AI Systems Security Assessment verschafft Unternehmen einen klaren Überblick darüber, wie KI in ihrer Umgebung eingesetzt wird, wo Risiken bestehen und wie sich Governance und Schutzmaßnahmen verbessern lassen. Dieser neue Service basiert auf den KI-Red-Team-Services von CrowdStrike und den Funktionen wie zum Beispiel Falcon Shield, Falcon Cloud Security AI-SPM und AI Model Scanning und bietet technische Tiefe und praxisnahe Einblicke in die Sicherung von KI-Systemen.

Der AI for SecOps Readiness-Service hilft Sicherheitsteams bei der sicheren und effektiven Nutzung von KI zur Automatisierung von Erkennung, Untersuchung und Reaktion. Sa auch die Angreifer mit KI an Tempo gewinnen, müssen Verteidiger ihre Sicherheitsoperationen modernisieren. Dieser Service hilft Organisationen, ihre KI-Bereitschaft zu bewerten, Anwendungsfälle zu priorisieren und einen sicheren Weg zur Einführung von KI zu entwickeln.
 

Anbieter zum Thema

G DATA CyberDefense AG
Securepoint GmbH
ECOM Electronic Components Trading GmbH
gekartel AG
WatchGuard Technologies
Matchmaker+
zu Matchmaker+

Lesen Sie mehr zum Thema

CrowdStrike GmbH Cybersecurity/Cybersicherheit Cybercrime Künstliche Intelligenz (KI) Künstliche Intelligenz
Jetzt kostenfreie Newsletter bestellen!

Weitere Artikel zu CrowdStrike GmbH

Schwachstelle in SharePoint

Massenhaft Angriffe über Microsoft-Sicherheitslücke

Cybersecurity-Prognosen für 2025

Hybrider Ansatz gefragt

Gastkommentar von Kobil

Raus aus der digitalen Abhängigkeit

In vielen Betrieben ging gar nichts mehr

So hart traf der CrowdStrike-Ausfall die deutsche Wirtschaft

Für verbesserte Cybersicherheit

Cohesity und CrowdStrike intensivieren Partnerschaft

Weitere Artikel zu Cybersecurity/Cybersicherheit

G-Data-Studie deckt Handlungsbedarf auf

Unternehmen gefährden sich durch fehlende KI-Sicherheitsmaßnahmen

Datenbasis zur Entscheidungsfindung

Trend Micro: Security mit Digital-Twin-Technik

Neue Firebox-Tabletop-Appliances

Watchguard: KI-Bedrohungserkennung für die Firewall

Mehr Ransomware-Angriffe

Deutschland gerät stärker ins Fadenkreuz

Flexible Bezahlservices für den Channel

Exclusive Networks wächst dank Spezialisierung und Services

Weitere Artikel zu Cybercrime

Umfrage von Kaspersky

Sicherheitslösungen oft fragmentiert

KeeperPAM im Test

Cloud-native PAM-Plattform mit Zero-Trust-Architektur für Firmen

Trend Micro: Risiken der Infrastruktur

Ungeschützte KI-Server im Netz

Ransomware-Lage verschärft sich

Mehr Angriffsversuche und aggressivere Erpressungstaktiken

Trend Micro: Stealer aktualisiert

Lumma ist wieder auf Diebestour

Weitere Artikel zu Künstliche Intelligenz (KI)

Antwort auf Deepseek

OpenAIs neuestes KI-Modell läuft auf Notebooks

Angebote für Perplexity und Mistral

Apple bereit für KI-Zukäufe jeder Größe

AWS wächst schwächer als Rivalen

Amazon verunsichert die Wall Street

Roboter-Kooperation auf der ISS

Zwei KI-gesteuerte Roboter spielen im Weltraum Verstecken

AI-Gold für den HPE-Channel

HPE frischt Brand und Partnerprogramm auf

Weitere Artikel zu Künstliche Intelligenz

Kein Auto ohne KI

So verändert Künstliche Intelligenz die Automobilproduktion

KI-Sprachtechnologie

Bechtle und DeepL: Vertriebspartnerschaft für Europa

Microsoft Copilot Chat statt Schatten-KI

ADN macht Partner fit für KI im Mittelstand

Enreach Partnerkonferenz 2025

Enreach zeigt KI im Praxiseinsatz

Dresdner Start-up

Großauftrag für deutsche KI-Chips von Spinncloud

Matchmaker+
WatchGuard Technologies

WatchGuard Technologies
Vodia Networks GmbH

Vodia Networks GmbH
Dahua Technology GmbH

Dahua Technology GmbH
AixpertSoft GmbH

AixpertSoft GmbH
AfB gemeinnützige GmbH

AfB gemeinnützige GmbH
dtm Datentechnik Moll GmbH

dtm Datentechnik Moll GmbH