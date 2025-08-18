Search Icon
Proalpha: Empolis Industrial Knowledge

KI-gestütztes Wissens-Management für die Industrie

18. August 2025, 13:45 Uhr | Jörg Schröper
© Wanan Wanan – shutterstock.com

Die Proalpha Group, Anbieter von ERP- und Business Applications für den Mittelstand, hat mit Empolis Industrial Knowledge eine SaaS-Lösung vorgestellt, die produzierenden Unternehmen den direkten Einstieg in digitales Wissens-Management ermöglichen soll.

Ziel soll es sein, das Wissen der Unternehmen intelligent zu vernetzen und dort verfügbar zu machen, wo es wirklich gebraucht wird. Industrial Knowledge unterstütze dazu erfolgskritische Geschäftsbereiche durch intelligente Wissensbereitstellung. Ob in der Werkshalle, im Serviceeinsatz oder im Entwicklungslabor – die neue Lösung sei speziell dafür entwickelt worden, Wissen dort bereitzustellen, wo es gebraucht wird.

Das Versprechen: Ein Servicetechniker, der vor einer stillstehenden Maschine steht, erhält in Sekunden die passende Reparaturanleitung. Ein Produktionsteam kann auf einen Blick erkennen, wie es einen drohenden Qualitätsmangel beheben kann, und Entwicklungsteams finden schnell das gesuchte Projektdetail, ohne stundenlang in alten Dateien suchen zu müssen.

Die intelligente Standardsoftware nutzt Artificial Intelligence, um strukturierte und unstrukturierte Daten aus unterschiedlichen Unternehmensquellen zu verarbeiten und automatisch zu verknüpfen. Allen Mitarbeitenden stehe so kontextrelevantes Wissen genau dann zur Verfügung, wenn sie es benötigen. Dies führe zu messbaren Produktivitätssteigerungen über den gesamten Wissenskreislauf des Unternehmens hinweg, so der Anbieter weiter.
 
„Wissen ist der entscheidende Wettbewerbsfaktor für produzierende Unternehmen", betonte Eric Brabänder, CPO bei Empolis. „Langfristiger Erfolg und Innovation entstehen durch die intelligente Nutzung des eigenen Know-hows – von der Produktentwicklung über die Produktion bis zum Kundenservice. Mit unserer Software und AI-Expertise helfen wir Unternehmen dabei, schon heute Antworten auf aktuelle Herausforderungen der Digitalisierung zu finden."
 
Die offizielle Vorstellung von Empolis Industrial Knowledge soll am 23. September auf der Empolis Exchange in Mainz stattfinden. Im Rahmen der Veranstaltung will man zeigen, wie Unternehmen aus Industrie, Service und Technik ihre Wissensprozesse automatisieren und durch AI-gestütztes Wissen jeden Anwendenden – ob Mitarbeitende, Kunden oder Partner – zum hochproduktiven „Super-human Operator" entwickeln können.
 

