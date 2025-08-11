Search Icon
Startseite > Netzwerke & IT-Infrastruktur > Video-Call und Zutrittskontrolle kombiniert

Kwikset und DoorBird

Video-Call und Zutrittskontrolle kombiniert

11. August 2025, 12:39 Uhr | Jörg Schröper
© Kwikset

Kwikset, Anbieter von intelligenten Sicherheitslösungen, und DoorBird, Spezialist bei IP-Video-Türkommunikation, geben die Integration der Kwikset Halo Smartlocks in die DoorBird-App bekannt. Zeil: ein komfortableres und sichereres Zutrittserlebnis für Privathaushalte.

Durch diese Integration können Bewohner ihre Kwikset-Halo-Schlösser nun direkt über die DoorBird-App entriegeln, während sie live mit einem Besucher per Video kommunizieren. Ein Fingertipp genügt, um den Zutritt zu gewähren, ohne die App wechseln oder das Gespräch unterbrechen zu müssen. Die Lösung funktioniere ohne zusätzliche Zentrale und nutze das vorhandene WLAN-Netzwerk im Haus.

Dies sei ein gutes Beispiel für die Synergien innerhalb der Assa Abloy Gruppe, wie Jeff Sandoval, Director Electronics Marketing bei Kwikset, erklärte. „Indem wir unsere Expertise in smarter Haussicherheit mit den fortschrittlichen Videosystemen von DoorBird verbinden, schaffen wir ein intelligenteres und sichereres Zuhause.“

Die Lösung biete höchste Sicherheitsstandards mit verschlüsselter Kommunikation und starker Authentifizierung und sorge gleichzeitig für eine reaktionsschnelle, verzögerungsfreie Benutzererfahrung. Die Aktivierung erfolgt einfach durch Verknüpfung des Kwikset Halo-Kontos in der DoorBird-App.

Vorstellen will man sie Lösung auf der CEDIA Expo 2025 in Denver. Besucher erhalten dort einen Einblick in die Integration und können sich direkt mit Produktexperten austauschen.
 

