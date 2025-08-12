Mobiler Behördenarbeitsplatz von Materna Virtual Solution

Mit dem SecurePIM Workspace präsentiert Materna Virtual Solution einen mobilen Arbeitsplatz für den öffentlichen Sektor. Die Office-Suite wurde speziell für das Indigo-Ökosystem entwickelt und für den Einsatz auf dem iPad optimiert.

Grundlage für den SecurePIM Workspace ist die vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) geprüfte Indigo-Plattformfreigabe. Indigo steht dabei für iOS Native Devices in Government Operation. Diese Plattform erlaubt die Nutzung der nativen Sicherheitsfunktionen von iPad und iPhone unter iPadOS und iOS für den Umgang mit sensiblen Daten auf VS-NfD-Niveau. Zugelassen ist die Lösung laut Unternehmensangaben für alle iPads ab Version iPadOS 15.6.1.

„Mit SecurePIM WorkSPACE bringen wir den ultramobilen Behördenarbeitsplatz auf ein neues Niveau – sicher, flexibel und speziell für den Einsatz auf dem iPad konzipiert. Die Kombination aus geprüfter VS-NfD-Sicherheit, vertrauter Nutzungserfahrung und konsequenter Made-in-Germany-Entwicklung macht diese Lösung einzigartig für Behörden mit höchsten Ansprüchen“, erklärt Volkan Gümüs, Geschäftsführer von Materna Virtual Solution.

SecurePIM Workspace trennt auf Systemebene eine geschützte Umgebung als ultramobilen Arbeitsbereich vom Rest des Gerätes ab. Dadurch sollen Daten weder ungewollt abfließen noch können andere Anwendungen darauf zugreifen. Darüber hinaus lassen sich private und geschäftliche Daten strikt voneinander separieren.

Innerhalb des geschützten Bereiches haben Mitarbeiter:innen laut Unternehmensangaben Zugriff auf bekannte Office-Funktionen: E-Mail, Kalender, Kontakte, Aufgaben, Notizen, eine sichere Kamera, einen sicheren Browser für den Zugriff auf interne Ressourcen und VS-NfD-Informationen sowie weitere Business-Apps.

In Abstimmung mit Materna Virtual Solution sollen sich auch individuelle oder behördenspezifische Anwendungen im persönlichen Workspace anbinden lassen.

Die Lösung wurde speziell für den Einsatz auf Tablets optimiert und kann durch Web-Anwendungen sowie weitere Indigo-Apps von Materna Virtual Solution erweitert werden.

Lesen Sie mehr zum Thema