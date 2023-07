Mit dem zunehmenden Sommerreiseverkehr rückt die Notwendigkeit in den Fokus, Wartezeiten für Dienstleistungen wie Sicherheits- und Einwanderungskontrollen an Flughäfen und anderen Bereichen zu verkürzen. Signicat, Anbieter aus dem Biometrie-Umfeld, sieht in dieser Technik einen Lösungsansatz.

Ohne Zweifel ist das endlose Warten in langen Schlangen einer der frustrierenden Momente für Reisende. Die COVID-19-Pandemie hat außerdem dazu beigetragen, die Einführung von berührungslosen Systemen an Orten wie Flughäfen zu beschleunigen und biometrische Verfahren an wichtigen Berührungspunkten wie Einwanderung, Sicherheitskontrolle und Check-in in Einsatz zu bringen. Der Übergang zu berührungsloser Technik zielt unter anderem darauf ab, Warteschlangen zu minimieren und die Gesamtwartezeiten an Flughäfen zu reduzieren, und dabei eine sicherere und effizientere Reiseerfahrung zu gewährleisten.

Laut dem IATA Global Passenger Survey 2022 hat sich die Biometrie als bahnbrechende Neuerung in der Reisebranche etabliert und bietet eine vielversprechende Lösung für das immer wiederkehrende Problem langer Warteschlangen, unter anderem am Flughafen. Bemerkenswerte 88 Prozent der Passagiere, die diesen Service genutzt haben, äußerten sich zufrieden über den Ablauf mit biometrischen Prozessen. Dies macht laut Signicat deutlich, dass diese Technik hat das Potenzial, die Art und Weise, wie wir reisen, zu revolutionieren.

Die Umfrage zeigt auch, dass 75 Prozent der Passagiere bereit sind, Verfahren, die Biometrie einsetzen, als Alternative zu herkömmlichen Pässen oder Bordkarten zu verwenden. Was sicher durch den Wunsch angetrieben wird, Zeit zu sparen und das lästige Anstehen so gut es geht zu vermeiden. Tatsächlich würden 33 Prozent der Passagiere die Einwanderungsverfahren lieber vor ihrer Ankunft am Flughafen abschließen, während 44 Prozent den Check-in-Prozess beschleunigen möchten.

Vorstellbar sind dabei Situationen, in denen einfach das Ausweisdokument an einem Terminal vorgezeigt wird und das System gleicht automatisch alle Daten ab. Die notwendigen Informationen werden anschließend dem Sicherheitspersonal zur Verfügung gestellt und die Reise kann weitergehen. Das beschleunigt den Prozess erheblich und ist auch auf anderen Gebieten, zum Beispiel dem Abholen eines Mietwagens oder eines Schlüssels für die Ferienwohnung, denkbar.

An vorderster Front dieser technischen Revolution will sich Signicat nah eigenen Angaben als Anbieter für digitale Identität einbringen. Die jahrelange Expertise auf dem Gebiet ermögliche die Optimierung von Prozessen, wie etwa beim Identitätsnachweis und der -authentifizierung. Und dies wiederum bedeute eine schnellere, nahtlosere und sicherere Dienstleistung, sowohl für Reisende als auch für die Flughäfen selbst.

Ein weiterer bemerkenswerter Fortschritt bei der biometrischen Technik ist die Video-Identifikation. Traditionell wurde die Überprüfung von Reisepässen manuell von Sicherheitspersonal oder Einwanderungsbeamten am Flughafen durchgeführt, die das Dokument auf Echtheit überprüften. Die Biometrie verbessert diesen Prozess und macht ihn gleichzeitig sicherer und effizienter. Die Technik verifiziert die Echtheit eines Reisepasses genau, erkennt Manipulationen oder Fälschungen und reduziert die Verarbeitungszeit erheblich, ohne dabei die Sicherheit zu verringern.

Trotz all der Vorteile haben Passagiere auch berechtigte Bedenken hinsichtlich der Verwendung biometrischer Daten. Laut der Umfrage sind die größten Sorgen der Verlust von Daten aufgrund von Sicherheitslücken, wer Zugriff auf die Daten hat, und generelle Bedenken bezüglich der Handhabung und Speicherung persönlicher Informationen. Die Forderungen nach ständig verbesserten Maßnahmen zum Schutz von Daten und dem Zugriff darauf sind dabei eine direkte Reaktion von Passagieren.

Die Angst um die Sicherheit von Daten und persönlichen Informationen betrifft jedoch nicht nur die Reisebranche, sondern ist ein branchenübergreifendes Anliegen unter Verbrauchern. Der jährliche Bericht von Signicat „Battle to Onboard“ ergab, dass 92 Prozent der Befragten über die Menge an Daten besorgt sind, die sie ihrer Bank bei der Antragsstellung zur Verfügung stellen.

Es sei daher entscheidend, so Signicat, Benutzer weiterhin darüber aufzuklären, wie diese neuen Techniken funktionieren und warum sie wichtig sind, sowohl durch lokale Gesetzgebung in jedem Land als auch auf globaler Ebene. In Europa beispielsweise werde der Schutz von persönlichen Informationen und der Datenschutz immer eine hohe Priorität bleiben, unabhängig von der Branche.

Durch die wachsende Akzeptanz biometrischer Technologie haben Flughäfen die Möglichkeit, das gesamte Reiseerlebnis zu verbessern, was zu einer Steigerung von Komfort und Sicherheit führt, so der Anbieter weiter.