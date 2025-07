Bundespolizei setzt auf DSGVO-konformes E-Learning mit Visavid

Mit dem neuen E-Learning-System Visavid erweitert die Bundespolizei ihre Fortbildungsinfrastruktur um eine sichere, skalierbare und DSGVO-konforme Lösung. Die Software wird von Auctores entwickelt und in deutschen Rechenzentren von OVHcloud betrieben.

Screenshot der Software Visavid im Corporate Design der Bundespolizei

Die Bundespolizei setzt zur Erweiterung ihrer Fortbildungsmaßnahmen auf eine neue E-Learning-Plattform. Laut Angaben der Projektbeteiligten basiert das System auf der Software Visavid, die von der Auctores GmbH entwickelt wurde. Die technische Infrastruktur stellt OVHcloud bereit. Bis zu 1.250 Mitarbeitende sollen zeitgleich auf die Plattform zugreifen können. Das System wird vollständig in Rechenzentren in Deutschland betrieben.

Das E-Learning-Angebot wird in der Public Cloud von OVHcloud gehostet. Die Rechenzentren des Anbieters befinden sich ausschließlich in Deutschland und verfügen laut Unternehmen über ein C5-Testat gemäß dem BSI-Kriterienkatalog sowie Zertifizierungen nach ISO 27001 und SOC 1, 2 und 3. Die DSGVO-Konformität des Angebots wird dabei besonders hervorgehoben.

Integration in bestehende Lernplattformen

Die neue Plattform sei vollständig in das vorhandene Lernmanagementsystem ILIAS integriert worden. Neben der technischen Kompatibilität wurde auch eine Anpassung an das Corporate Design der Bundespolizei vorgenommen. Ziel sei es, die interne Weiterbildung durch digitale Schulungsangebote effizienter zu gestalten. Die Maßnahme richtet sich perspektivisch an die rund 54.000 Beschäftigten der Behörde.

Das Projekt wurde im Mai 2025 vom Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern ausgeschrieben und auf fünf Jahre angelegt. Die Entscheidung für europäische Partner sei Teil einer Strategie zur digitalen Souveränität im öffentlichen Sektor. Auctores betont die langjährige Erfahrung im Bereich digitaler Kommunikationslösungen für Behörden. OVHcloud verweist auf seine Rolle als europäischer Anbieter mit vollständiger Kontrolle über die gesamte Wertschöpfungskette. Daniel Hausner, Projektverantwortlicher für Visavid bei Auctores, dazu: „Ich freue mich sehr, dass wir uns auch bei dieser besonderen Ausschreibung gegen unsere Wettbewerber durchsetzen konnten“, sagt Hausner. „Durch unsere ausgereifte Softwarelösung Visavid sowie der Unterstützung unseres Rechenzentrum-Partners OVHcloud können wir unserem neuen Kunden eine erstklassige Lösung für dessen Anforderungen bieten. Wir freuen uns auf die auf fünf Jahre ausgelegte Zusammenarbeit.“

Perspektive für den öffentlichen Sektor

Das gemeinsame Projekt mit der Bundespolizei unterstreiche laut Anbietern die Eignung europäischer Cloud-Lösungen für sicherheitskritische Anwendungen im öffentlichen Dienst. Die Plattform erfülle sowohl funktionale als auch regulatorische Anforderungen und könne als Modell für vergleichbare Vorhaben gelten.

„Gemeinsam mit Auctores setzen wir konsequent auf digitale Souveränität, Sicherheit und Innovation – Werte, die im behördlichen Umfeld entscheidend sind“, erklärt Andreas Trapper, Partner Program Manager Central Europe bei OVHcloud. „Der Zuschlag durch die Bundespolizei ist ein großartiger Erfolg, den wir als Ansporn für weitere gemeinsame Projekte begreifen.“

