Alibaba Cloud investiert 60 Millionen Dollar in Partnernetzwerk

Alibaba Cloud kündigt Investitionen in Höhe von über 60 Millionen US-Dollar im laufenden Geschäftsjahr an. Ziel der Initiative: Künstliche Intelligenz vorantreiben und Partnern durch Marketinginitiativen, Trainings und neue Kooperationen weitere Geschäftsmöglichkeiten eröffnen.

Mit insgesamt 60 Millionen Dollar will Alibaba Cloud gezielt in gemeinsame Marketingkampagnen, Rabattprogramme und Initiativen zum Kompetenzaufbau investieren. Diese Initiative soll Partnern dabei helfen, „ihren Kundenstamm zu erweitern, ihr technisches Know-how zu verbessern und die Einführung fortschrittlicher Cloud- und KI-Lösungen in Unternehmen weltweit zu beschleunigen“. Im Fokus stehen unter anderem generative KI-Anwendungen und LLM-Plattformen.

„Unsere Partner sind der Schlüssel zum Erfolg unserer Kunden. Diese Investition unterstreicht unser Engagement für ein gemeinsames Wachstumsmodell. Mit spezialisierten Ressourcen, exklusiven Anreizen und direktem Zugang zu unseren fortschrittlichsten KI-Technologien – darunter unsere großen Sprachmodelle Qwen – schaffen wir ein synergetisches Ökosystem, das Unternehmen weltweit neue Möglichkeiten im KI-Zeitalter eröffnet", erklärt in diesem Zusammenhang Raymond Ma, er ist Vice President Global Partners & Alliances bei Alibaba Cloud Intelligence.

Ein globales KI-Ökosystem: Neue und erweiterte Partnerschaften

Die angekündigten Investitionen werden durch mehrere neue und ausgebaute Kooperationen mit Technologieunternehmen weltweit flankiert:

Dify , eine Plattform für die Entwicklung agentischer KI-Anwendungen, hat sich mit Alibaba Cloud zusammengeschlossen, um seine Lösung Dify Enterprise auf den Alibaba Cloud Global Marketplace zu bringen. Die Partnerschaft kombiniere die hochmoderne KI-Workflow-Orchestrierung und die leistungsstarken LLMOps-Funktionen von Dify mit der robusten Infrastruktur und dem umfassenden Ökosystem von Alibaba Cloud, zu dem auch die generative KI-Plattform Model Studio gehört. Diese Integration soll Unternehmen jeder Größe in die Lage versetzen, LLM-basierte Anwendungen einfacher und produktiver zu entwickeln und bereitzustellen.



Alibaba Cloud arbeitet – laut eigenen Angaben – derzeit mit rund 12.000 Partnern weltweit zusammen, darunter Salesforce, Fortinet, IBM und Neo4j.

