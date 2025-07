Zoom holt Jürgen Reintjes von ALE

Zoom Communications will das Partnergeschäft stärken und holt Jürgen Reintjes an Bord. Der langjährige Alcatel-Vertriebsexperte wird Head of Channel, EMEA Central bei Zoom.

Jürgen Reintjes soll künftig bei Zoom das Partnergeschäft in der Central-Region führen, der Schwerpunkt werde dabei laut Unternehmensangaben auf Deutschland, Österreich und der Schweiz liegen. Hier seien bereits Investitionen und Neueinstellungen geplant.

„Jürgen Reintjes ist eine Konstante im deutschen Markt. Mit ihm gewinnen wir einen erfahrenen Channel-Profi und Branchenexperten, der die Bedürfnisse unserer Systemhäuser, Fachhändler und ITK-Dienstleister genau kennt. Gemeinsam mit ihm treiben wir die Channel-Offensive in Deutschland, Österreich und der Schweiz voran und schaffen echte Mehrwerte für unsere Partner und Kunden“, betont Zooms DACH-, Zentral- und Osteuropachefin Nadja Risse, die seit November 2024 Head of EMEA Central ist.

Reintjes ist sowohl nachrichtentechnisch als auch betriebswirtschaftlich ausgebildet und bringt langjährige Erfahrung als Channel-Manager und Geschäftsführer mit. Zuletzt war er Vice President Channel Germany bei ALE Deutschland und hat dort den Wandel von klassischen TK-Lösungen hin zu UCaaS- und Netzwerkangeboten vorangetrieben. Seine Kenntnisse aus der Zusammenarbeit mit mittelständischen Systemhäusern sollen künftig bei der Platzierung der Cloud-basierten PBX Zoom Phone und Zoom Contact Center im Channel helfen.

„Ich glaube fest daran, dass trotz und gerade wegen des Wandels der On-Prem-Welt hin zu Hybrid- und Cloudmodellen mittelständische Systemhäuser großes Potenzial haben und weiterhin eine dominante Rolle im UCaaS- und Contact-Center Markt spielen können. Das war für mich die Motivation, mich beruflich neu zu orientieren", sagt Jürgen Reintjes.

