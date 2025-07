Omada integriert KI-gestützten IGA-Assistenten in Microsoft Teams

Omada hat mit Javi einen KI-gestützten Assistenten für Identity Governance and Administration (IGA) vorgestellt, der direkt in Microsoft Teams integriert werden kann. Die Lösung soll die Effizienz in der Verwaltung von Identitäten und Zugriffsrechten steigern und die Benutzerfreundlichkeit erhöhen.

Der dänische IGA-Spezialist Omada hat mit „Javi“ einen KI-gestützten Assistenten vorgestellt, der Aufgaben im Bereich Identity Governance and Administration (IGA) direkt in Microsoft Teams ermöglichen soll. Laut Anbieter basiert die Lösung auf dem Microsoft Semantic Kernel und wurde für eine dialogbasierte Nutzung in alltäglichen Kollaborationsumgebungen konzipiert.

Javi lasse sich laut Omada vollständig in Microsoft Teams einbinden. Dadurch könnten Mitarbeitende Zugriffsanträge stellen, Genehmigungen erteilen sowie Benachrichtigungen zu sicherheitskritischen Aufgaben direkt innerhalb ihrer gewohnten Arbeitsumgebung bearbeiten. Die Lösung sei darauf ausgelegt, sowohl gelegentliche als auch intensive Nutzer durch kontextbezogene Hinweise bei IGA-Prozessen zu unterstützen.

Zu den unterstützten Funktionen zählten laut Hersteller unter anderem der Zugriff auf technische Dokumentationen, die Erstellung von Compliance-Berichten sowie KI-basierte Empfehlungen für Rollenzuweisungen. Diese sollen nicht nur die Übersichtlichkeit erhöhen, sondern auch die Umsetzung von Zero-Trust- und Least-Privilege-Prinzipien fördern.

Zugeschnitten auf hybride Unternehmensumgebungen

Omada betont, dass Javi so entwickelt wurde, dass neue Funktionen schnell integriert werden könnten. Die Plattform sei laut Anbieter insbesondere auf hybride IT-Umgebungen und steigende Anforderungen an Skalierbarkeit und Sicherheit ausgelegt.

Branchenanalysten wie KuppingerCole erkennen in Javi laut eigener Aussage eine Lösung, die das Spannungsfeld zwischen Benutzerfreundlichkeit und regulatorischen Anforderungen adressieren könne. Microsoft wiederum hebt die nahtlose Integration in den Teams-Workflow als zukunftsweisend hervor. Julie Mørch Nadelmann, Global Partner Solutions Lead, Microsoft Dänemark: „Mit Javi erhalten Millionen von Microsoft Teams-Nutzern sofortigen Zugriff auf ihre IGA-Lösung direkt in einer Oberfläche, mit der sie täglich arbeiten. Dies ermöglicht es den Nutzern, von jedem beliebigen Gerät aus Zugang zu beantragen und zu genehmigen oder andere Aktionen durchzuführen, ohne sich in die IGA-Lösung einloggen zu müssen."

