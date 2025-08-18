Das Rechenzentrum auf dem Weg zum Energiezentrum

Durch gesetzliche Anforderungen und Nachhaltigkeitsvorgaben werden auch zunehmend Energiekreisläufe wie regenerative Stromversorgung, Verlustleistung, Wassertemperaturen oder Stoffkreisläufe überwacht. Dies führt zu neuen Anforderungen im Monitoring und Management.....dem DCIM 4.0 Ecosystem!

Bisherige Rechenzentrumssteuerung mittels Software konzentrierte sich vorwiegend auf Infrastruktur-Verwaltung und -Monitoring, Verfügbarkeit und Abrechnung der unterschiedlicher Betriebskonzepte. Mit zunehmender Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz, und der Vorgabe Abwärme sekundär nutzen zu müssen, ändern sich die Rahmenbedingungen grundlegend.

Der Anspruch wächst, auch Energie- und Stoffkreisläufe überwachen und auswerten zu können, und mit Unterstützung von KI Optimierung und Automatisierung vorzunehmen.

Im Webcast soll vorgestellt werden, wie aus der Forschung heraus neue Werkzeuge entstehen, die neben der Erweiterungen im Infrastruktur-Monitoring, Energieflüsse und neue betriebliche Anforderungen erfasst, verarbeitet und ausgewertet werden können. DCIM ist also auf dem Weg zum energetischen DCIM 4.0 Ecosystem.

Erfahren Sie mehr beim kostenfreien Webinar-Thementag „Energieeffizientes Rechenzentrum" am 16. September von 9 bis 15.30 Uhr. Hier gleich kostenfrei anmelden!

