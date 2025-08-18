Search Icon
ConnectProfessional Logo
Search Icon
Startseite > Datacenter & Verkabelung > Das Rechenzentrum auf dem Weg zum Energiezentrum

Advertorial

Das Rechenzentrum auf dem Weg zum Energiezentrum

18. August 2025, 10:00 Uhr | AixpertSoft
© AixpertSoft GmbH

Durch gesetzliche Anforderungen und Nachhaltigkeitsvorgaben werden auch zunehmend Energiekreisläufe wie regenerative Stromversorgung, Verlustleistung, Wassertemperaturen oder Stoffkreisläufe überwacht. Dies führt zu neuen Anforderungen im Monitoring und Management.....dem DCIM 4.0 Ecosystem!

Bisherige Rechenzentrumssteuerung mittels Software konzentrierte sich vorwiegend auf Infrastruktur-Verwaltung und -Monitoring, Verfügbarkeit und Abrechnung der unterschiedlicher Betriebskonzepte. Mit zunehmender Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz, und der Vorgabe Abwärme sekundär nutzen zu müssen, ändern sich die Rahmenbedingungen grundlegend.

Der Anspruch wächst, auch Energie- und Stoffkreisläufe überwachen und auswerten zu können, und mit Unterstützung von KI Optimierung und Automatisierung vorzunehmen.

Im Webcast soll vorgestellt werden, wie aus der Forschung heraus neue Werkzeuge entstehen, die neben der Erweiterungen im Infrastruktur-Monitoring, Energieflüsse und neue betriebliche Anforderungen erfasst, verarbeitet und ausgewertet werden können. DCIM ist also auf dem Weg zum energetischen DCIM 4.0 Ecosystem.

Erfahren Sie mehr beim kostenfreien Webinar-Thementag „Energieeffizientes Rechenzentrum" am 16. September von 9 bis 15.30 Uhr. Hier gleich kostenfrei anmelden!

Anbieter zum Thema

nexspace data centers GmbH
Vertiv GmbH
Rittal GmbH & Co. KG
Panduit
Riello UPS GmbH
Matchmaker+
zu Matchmaker+

Lesen Sie mehr zum Thema

Aixpertsoft Rechenzentrum Server, Datacenter
Jetzt kostenfreie Newsletter bestellen!

Matchmaker+
comTeam Systemhaus GmbH

comTeam Systemhaus GmbH
Riello UPS GmbH

Riello UPS GmbH
nexspace data centers GmbH

nexspace data centers GmbH
sysob IT-Distribution GmbH & Co. KG

sysob IT-Distribution GmbH & Co. KG
AfB gemeinnützige GmbH

AfB gemeinnützige GmbH
KONZEPTUM GmbH

KONZEPTUM GmbH