Search Icon
ConnectProfessional Logo
Search Icon
Startseite > Datacenter & Verkabelung > Souveräne Backup-Lösung für den europäischen Markt

Impossible Cloud und Nakivo

Souveräne Backup-Lösung für den europäischen Markt

14. August 2025, 9:00 Uhr | Sabine Narloch
© ImageFlow-shutterstock.com

Impossible Cloud und Nakivo haben eine strategische Partnerschaft beschlossen. Im Fokus steht eine Backup-, Replikations- und Disaster-Recovery-Lösung, die vollständig auf europäischer Infrastruktur läuft. Auch an die Anforderungen des Channels wurde gedacht.

Impossible Cloud und Nakivo, Anbieter von Backup- und Wiederherstellungslösungen, wollen im Zuge ihrer Zusammenarbeit eine Lösung für Backup, Replikation und Disaster Recovery anbieten. Dabei sollen laut Unternehmensangaben alle Daten ausschließlich in zertifizierten Rechenzentren innerhalb Europas gespeichert werden. Zusätzlich vor Manipulation und Ransomware sollen Funktionen wie Geofencing, End-to-End-Verschlüsselung und Objekt-Sperrung schützen.

Die Lösung von Nakivo erbringt demnach eine umfassende Sicherung von physischen, virtuellen, Cloud- und SaaS-basierten Umgebungen. Die Software soll schnelle Wiederherstellung ermöglichen, mit unveränderlichem Speicher vor Ransomware schützen und sich über native S3-API-Unterstützung sofort mit Impossible Cloud verbinden lassen. Dafür seien keine zusätzliche Tools oder komplexe Konfigurationen nötig.

„Wir erleben jeden Tag, wie wichtig es für Unternehmen in Europa ist, die Souveränität über ihre Daten zu bewahren – sowohl in technologischer als auch in regulatorischer Hinsicht“, erklärt Christian Kaul, Mitbegründer und COO von Impossible Cloud. „Mit Nakivo haben wir einen erfahrenen Partner gefunden, der nicht nur leistungsstarke Software anbietet, sondern auch bereit ist, diese auf einer souveränen Infrastruktur zu betreiben – völlig außerhalb des Zugriffs der US-Justiz.“

So unterliege die neue Lösung nicht dem US-amerikanischen Cloud Act oder anderen US-amerikanischen Vorschriften. Impossible Cloud basiert demnach auf einer rein europäischen Infrastruktur und auch bei der Auswahl des Partners Nakivo war das ein zentrales Kriterium.

Channel-first Strategie

Da die Lösung Multi-Tenant-Architekturen und zentralisierte Verwaltungsschnittstellen vollständig unterstützt, eignet sie sich laut Impossible Cloud für Dienstleister mit vielen Kunden beziehungsweise MSPs. Durch die Nutzung von Impossible Cloud als Speicherbasis sollen keine Ausgabekosten anfallen und MSPs eine planbare und margenorientierte Infrastruktur erhalten, die sich an individuelle Anforderungen anpassen lässt.

Die offizielle Vorstellung der Lösung soll am 10. September in einem offenen Webinar stattfinden.

Anbieter zum Thema

AvePoint Deutschland GmbH
Xelion GmbH
G DATA CyberDefense AG
GoTo Technologies Germany GmbH
d.velop AG
Matchmaker+
zu Matchmaker+

Lesen Sie mehr zum Thema

Cloud-Speicher Cloud-Services Public Cloud Private Cloud Cloud Backup Cloud-Distribution Fog-/Edge-/Cloud-Computing Managed Service Provider Managed Services
Jetzt kostenfreie Newsletter bestellen!

Weitere Artikel zu Nakivo

Test: Nakivo Backup & Replication v10.6.0

Datenschutzlösung für On-Prem und Cloud

Nakivo: IT-Monitoring für VMware und…

Überwachung von vSphere-Umgebungen

BaaS, RaaS & DRaaS

Datensicherungsdienste für MSPs

Nakivo: Backup-und Recovery-Lösung in Version 10.4

Immutable Repository und 2FA zum Schutz vor Ransomware

Nakivo stellt Backup & Recovery 10.3 vor

Datensicherung für Microsoft-365- und VMware-Umgebungen

Weitere Artikel zu Cloud-Speicher

Environmental Impact Tracker

OVHcloud bringt neuen CO2-Rechner heraus

Verschlüsselte Speicherlösungen

Hart 4 Technology vertreibt Apricorn-Produkte auch in DACH-Region

Business Backup-Cloud

Geschäftsdaten georedundant sichern mit M-net

Erstes Quartal 2025

Ionos mit starkem Wachstum

Cloud-Markt in Bewegung

Rückenwind für europäische Clouds

Weitere Artikel zu Cloud-Services

Digitale Souveränität Europas als Ziel

mgm und StackIT schließen Partnerschaft

KI-gestützte Cybersicherheit

Trend Micro und Google Cloud erweitern Partnerschaft

OpenStack-basierte Plattform für Hosting

Telemaxx stellt neue Cloud-Infrastruktur vor

Verantwortlich für Vertrieb und Lösungen

Lars Neumann ist neuer Geschäftsführer bei Itenos

Cloud-PBX-Angebote in Österreich

Cloud-Telefonie in der Alpenrepublik

Weitere Artikel zu Public Cloud

Akquisition

Cloudera übernimmt Taikun

Digitale Souveränität

Europa braucht dringend regionale Hyperscaler

AWS wächst schwächer als Rivalen

Amazon verunsichert die Wall Street

Nummer zwei nach AWS

Microsoft nennt erstmals Umsatz von Cloud-Plattform

Neue Lünendonk-Studie

KI und Cloud: CIOs bauen ihre IT-Organisationen um

Weitere Artikel zu Private Cloud

Cloudbasierte Schulungsplattform

Bundespolizei setzt auf DSGVO-konformes E-Learning mit Visavid

Weltweite Investitionsoffensive

Alibaba Cloud investiert 60 Millionen Dollar in Partnernetzwerk

Gesundheitswesen

Pilotprojekt für souveräne KI-Infrastruktur

Leserwahl products of the year 2025

Diese Produkte und Anbieter überzeugen im Leservotum

Interview mit AWS

Mehr Sicherheit? Die Cloud ist Teil der Lösung

Weitere Artikel zu Cloud Backup

Hybrid-Cloud-Security-Studie von Gigamon

Komplexität und Sichtbarkeitslücken als Risiken

Studie: Forderung nach Souveränität

Cloud-Transformation im Public Sector

Im Test: Keepit SaaS-Backup

Rundumschutz für Microsoft 365

End-to-End-Lösung für Daten-Teams

OVHcloud macht Data Platform verfügbar

KI-Angebot für internationale Kunden

Alibaba Cloud mit neuen Funktionen

Weitere Artikel zu Cloud-Distribution

distributors of the year 2025

connect professional sucht den Super-Disti

Arrow Sommerforum 2025

Arrow zeigt Partnern die KI-Zukunft schon heute

Cloud-Geschäft sorgt für Umsatzplus

Also zieht optimistische Halbjahresbilanz

„Channel Cloud“ aus Ostwestfalen

Wortmann baut „Terra Cloud“ weiter aus

Das sind die umsatzstärksten Distris

Spezialdistributoren wachsen am stärksten

Weitere Artikel zu Fog-/Edge-/Cloud-Computing

AI-Gold für den HPE-Channel

HPE frischt Brand und Partnerprogramm auf

Ausbau der KI und Cloud-Infrastruktur

Oracle investiert zwei Milliarden Dollar in deutsche Cloud

Dreistufige Struktur

Stormagic startet neues Channel-Partnerprogramm

Virtualisierung

Morpheus-Software ins HPE-Portfolio integriert

Maschinen lernen zu sehen

Chancen für Computer Vision in der Fertigung

Weitere Artikel zu Managed Service Provider

Kaisers Kolumne

Wie viel Begeisterung brauchen Kunden?

IT-Workflow-Verwaltung

GoTo integriert HaloPSA in LogMeIn Resolve

Kaisers Kolumne

13 Prozent MSP-Wachstum: Easy going oder hohe Hürde?

Elements-Plattform

Avepoint mit neuen Sicherheitsfunktionen

Kaisers Kolumne

Wenn KI unsere Mails schreibt – was könnten wir verlieren?

Weitere Artikel zu Managed Services

Kooperation von Nobix und HP

Neues WaaS-Angebot für KMU

DACH-Meeting der GTIA

IT-Channel Community trifft sich in München

Neue Workforce Experience Plattform

HP macht Partner zu Managed Service Providern

Pharia AI-as-a-Service

Souveräne KI-Komplettlösung von Aleph Alpha und Schwarz Digits

Dominik Seucan rückt auf

Centron erweitert Geschäftsführung

Matchmaker+
Vertiv GmbH

Vertiv GmbH
Xelion GmbH

Xelion GmbH
easybell GmbH

easybell GmbH
WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH

WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH
Rittal GmbH & Co. KG

Rittal GmbH & Co. KG
Dahua Technology GmbH

Dahua Technology GmbH