mgm und StackIT schließen Partnerschaft

Das Softwareunternehmen mgm ist ab sofort Partner von StackIT. Im Zentrum der Zusammenarbeit steht ein gemeinsames Ziel: Aufbau einer souveränen, zukunftsfähigen Digital-Infrastruktur auf Basis europäischer Werte.

mgm ist spezialisiert auf die Konzeption und Umsetzung von skalierbaren Enterprise-Anwendungen auf der Basis von marktgängigen Open-Source-Software-Komponenten. Durch die Partnerschaft mit StackIT, einem Anbieter leistungsstarter Cloud – made in Germany, sieht sich mgm in der Lage, die für seine Kunden entwickelten Plattformen in zertifizierten DSGVO-konformen Rechenzentren in Deutschland zu betreiben.

„Der beste Weg zur digitalen Souveränität Europas ist die vertrauensvolle Zusammenarbeit von IT-Partnern mit komplementärer Expertise und die gemeinsame Verantwortung von Digitalisierungslösungen für Wirtschaft und Verwaltung", sagt Steffen Weber, Geschäftsführer bei mgm. „Wir sehen in STACKIT nicht nur einen leistungsstarken Cloud-Anbieter, sondern auch einen aktiven Mitgestalter einer souveränen Digital-Infrastruktur für Deutschland."

Gemeinsam für offene, sichere Innovationen

Die neue Partnerschaft soll technische Expertise mit einem klaren politischen Anspruch verbinden: Unternehmen und öffentliche Einrichtungen sollen digitale Lösungen nutzen können, ohne auf Datenkontrolle, Sicherheit oder Zukunftsfähigkeit zu verzichten. Cloud-native Entwicklung, Open Source und vertrauenswürdige KI stünden dabei im Mittelpunkt.

„Die Partnerschaft mit mgm technology partners ist ein wichtiger Schritt, um unsere Vision einer souveränen, zukunftsfähigen und wertebasierten digitalen Infrastruktur in Europa voranzutreiben", ergänzt Bernie Wagner, Bereichsvorstand Sales und Marketing Schwarz Digits und CEO von StackIT. „Unsere Kooperation unterstreicht die Bedeutung von vertrauensvoller Zusammenarbeit und komplementärer Expertise für die digitale Souveränität."

mgm ist ein internationales Software-Unternehmen und nach eigenen Angaben seit über 30 Jahren Experte für die Entwicklung von geschäftskritischen Enterprise-Applikationen, unter anderem in den Branchen Öffentliche Verwaltung, Retail und Industrieversicherung. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 19 internationalen Standorten.

StackIT ist Cloud- und Colocation-Anbieter der IT- und Digitalsparte einer der größten europäischen Handelsgruppen – der Schwarz Gruppe. Die Unternehmen der Schwarz Gruppe (zu denen unter anderem Lidl und Kaufland gehören) erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2024 einen Gesamtumsatz von 175,4 Milliarden Euro.

