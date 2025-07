Telemaxx stellt neue Cloud-Infrastruktur vor

Der Rechenzentrumsbetreiber Telemaxx stellt eine neue OpenStack-basierte Plattform vor. Mit dem Hosting in DSGVO-konformen Rechenzentren in Karlsruhe will Telemaxx Unternehmen eine Lösung „Made in Germany“ bieten. Die neue Lösung solle schrittweise VMware Cloud ersetzen.

Die neue Open Cloud von Telemaxx sei laut Unternehmensangaben als Shared-Cloud-Lösung konzipiert. Unternehmen sollen dadurch eine hochskalierbare Infrastruktur zur schnellen Bereitstellung neuer Services erhalten. Durch vollständige Netzwerkvirtualisierung im Self-Service, einer offenen API-Architektur sowie der Integration mit Tools wie Terraform oder Kubernetes, die nahtlos sein soll, eigne sich die Plattform für den Aufbau und Betrieb moderner digitaler Anwendungen. Die Lösung sei dabei auch für cloud-native Anwendungen im KI-Umfeld geeignet. Das Konzept basiere auf einem Pay-as-you-go-Modell.

„Mit der Telemaxx OpenCloud bieten wir eine maßgeschneiderte, leistungsstarke Cloud-Lösung, die speziell auf moderne Anwendungsfälle wie Infrastructure as Code und Cloud-native Workloads zugeschnitten ist“, sagt Jan Lange, Geschäftsführer der Telemaxx.

Zudem reagiere Telemaxx mit der Einführung der OpenCloud auch auf aktuelle Entwicklungen im Markt. „Bislang haben wir bei Telemaxx unter anderem auf die VMware Cloud gesetzt. Um zukünftig optimalen Kundenservice bieten zu können, werden wir diese Lösung bis Ende 2026 schrittweise ersetzen“, so Lange weiter. Telemaxx Kunden, die weiterhin VMware Service nutzen wollen, sollen dies unter Einsatz der Telemaxx Virtual Private Cloud (VPC) tun können.

Telemaxx Telekommunikation wurde im Jahr 1999 gegründet und betreibt aus der Region Karsruhe heraus vier Hochsicherzeitsrechenzentren.

Lesen Sie mehr zum Thema