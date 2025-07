Trend Micro und Google Cloud erweitern Partnerschaft

Der Anbieter von Cybersicherheitslösungen Trend Micro und Google Cloud intensivieren ihre Zusammenarbeit. Ziel soll eine höhere KI-Sicherheit für Unternehmen sein sowie Online-Betrug mit KI zu bekämpfen.

Mit gemeinsamen Entwicklungen wollen Trend Micro und Google Cloud mehr Sicherheit in Cloud-Umgebungen bringen und Online-Betrug mit KI bekämpfen. Laut Kevin Simzer, COO von Trend Micro, habe sich Google Cloud unter den Hyperscalern als derjenige „Anbieter herausgestellt, der am meisten auf praktische Anforderungen abgestimmt ist.“ So zeichne sich Google Cloud einerseits durch seine Cloud-Infrastruktur aus, andererseits „auch durch seine Führungsrolle in den Bereichen KI, Datenanalyse und vielen anderen Bereichen. Der Hybrid- und Multi-Cloud-Ansatz von Google Cloud, der sowohl Public als auch Private Cloud-Modelle nahtlos unterstützt, spiegelt die wachsende Nachfrage von Unternehmen nach Flexibilität wider“, so Simzer.

Mit gemeinsamen Entwicklungen wollen Trend Micro und Google Cloud diese Bereiche angehen:

KI-Sicherheit für Unternehmen mit Google Cloud:

Die On-Premises-Softwarelösung „Trend Vision One Sovereign and Private Cloud“ wurde für Google Cloud Assured Workloads zertifiziert. Damit soll Unternehmen die Flexibilität geboten werden, kritische Workloads in Public, Hybrid und air-gapped On-Premises Cloud-Umgebungen von Google Cloud zu sichern.

Bekämpfung von Online-Betrug mit KI:

Trend Micro arbeitet mit Google Cloud zusammen, um das Thema Online-Betrug weiter zu fokussieren. Die Anti-Betrugs-App „ScamCheck“ soll die Möglichkeit eröffnen, Bilder und SMS-Inhalte zu überprüfen, die Betrüger möglicherweise verwenden, um Nutzer anzusprechen. Die App sei laut Trend Micro die erste ihrer Art, sie nutze nun Gemini-Modelle über Vertex AI für einige Funktionen.

Zugang über den Google Cloud Marketplace:

Im Google Cloud Marketplace sollen nun Trend Micro-Lösungen, darunter Trend Vision One und Trend Vision One Sovereign and Private Cloud, verfügbar sein.

