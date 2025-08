Konica Minolta gliedert IT-Infrastruktur-Business aus

Konica Minolta gliedert sein IT-Infrastruktur-Geschäft an einen neu gegründeten IT-Dienstleister namens KOMI Group aus. Der Hersteller will sich künftig auf Business Software, Digitalisierungs- und Dokumentenmanagementlösungen konzentrieren.

Konica Minolta hat das IT-Geschäft neu strukturiert und Teile seines IT-Portfolios an die neu gegründete KOMI Group (KOMI) übertragen. Die Verträge dazu wurden bereits im Februar 2025 unterzeichnet und der Betriebsübergang Ende Juli vollzogen.

Die KOMI Group wurde im Rahmen eines sogenannten Carve-Outs aus dem IT-Infrastrukturgeschäft von Konica Minolta herausgeschält und als eigenständiger Anbieter aufgestellt. Der neu formierte IT-Dienstleister adressiert vor allem mittelständische Unternehmen.

Die Münchner Beteiligungsgesellschaft Liberta Partners begleitet den Marktstart der KOMI Group. Der Investor tritt nicht nur als Kapitalgeber auf, sondern beteiligt sich auch aktiv daran, die Gruppe strukturell und operativ weiterzuentwickeln.

KOMI und Konica Minolta bleiben auch nach der organisatorischen Trennung partnerschaftlich verbunden.

Konica Minolta stellt sich neu auf

Werner Theißen, Geschäftsführer bei Konica Minolta Deutschland und Österreich.

Nach dem Carve-Out des IT-Infrastruktur-Business an die KOMI Group fokussiert sich Konica Minolta künftig auf Business Software, Digitalisierungs- und Dokumentenmanagementlösungen.

Der japanische Hersteller will sich neben dem Bereich „Professional Printing“ künftig im IT-Geschäft auf eine Reihe von Schwerpunktthemen mit hohem Marktpotenzial konzentrieren:

• Digitalisierung von dokumentenintensiven Geschäftsprozessen

• Enterprise Content Management

• Business Software (Enterprise Resource Planning, Business Controlling Services, Personalmanagement Software, Digitalisierung mit Microsoft Power Platform Services)

„Mit dem Carve-Out unseres IT-Infrastrukturgeschäfts setzen wir ein klares Zeichen: Wir fokussieren uns und gewinnen dabei an Stärke“, erklärt Werner Theißen, Geschäftsführer von Konica Minolta für Deutschland und Österreich. „Konica Minolta bleibt verlässlicher Partner für IT-Lösungen für eine intelligente Unternehmenssteuerung und die Digitalisierung von dokumentenintensiven Geschäftsprozessen sowie für alle Aspekte im Professional Printing.“ Den Kunden ständen künftig zwei fokussierte Partner mit klarem Auftrag und voller Kompetenz zur Seite. „Wer in dynamischen Märkten bestehen will, muss den Mut zur Spezialisierung haben. Genau das tun wir“, so Theißen.

Lesen Sie mehr zum Thema