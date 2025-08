Magenta Telekom Austria mit neuem CEO

Zum 1. August hat die Geschäftsführung von Magenta Telekom Austria einen neuen Vorsitzenden bekommen: Der neue CEO Thomas Kicker ist beim Telekommunikationsanbieter kein Unbekannter – er war dort in früheren Jahren bereits Chief Commercial Officer.

Thomas Kicker folgt auf dem CEO-Posten Dominique Leroy, die diese Position interimsmäßig übernommen hatte. Sie hatte die Funktion zusätzlich zu ihrer Position als Europa-Vorständin ausgeführt; dies war notwendig geworden, nachdem Ex-CEO Rodrigo Diehl zum 1. März das Deutschland-Geschäft der Deutschen Telekom übernommen hatte.

Für Kicker ist es eine Rückkehr in die Magenta Geschäftsleitung, bereits von 2012 bis 2015 fungierte er dort als CCO. Im Jahr 2016 holte ihn die Deutsche Telekom nach San Francisco; dort bahnte er laut Unternehmensangaben im Silicon Valley rund 50 strategische internationale Partnerschaften für den Konzern an. Weitere Stationen waren ab 2019 bei Palantir Technologies, blackshark.ai und cyan.

Der Telekommunikations- und Technologie-Experte über seine Rückkehr in die Telco-Branche: „Die Telekommunikation ist eine faszinierende Branche. In den letzten zehn Jahren hat die Technologie einen Quantensprung hingelegt: Allein die mögliche Downloadrate ist um das 70-fache gestiegen, von 150 Mbit pro Sekunde bei 4G auf 10 Gigabit bei 5G-Advanced.“ Und auch Magenta als Unternehmen habe sich weiterentwickelt, so Kicker: „Magenta hat sich in den letzten Jahren zum besten Netz entwickelt. Das ist insofern wichtig, weil die Telekommunikationsnetze die Basis und der Enabler der gesamten digitalen Welt sind – von A wie AI bis Z wie Zoom Calls.“

