Enreach zeigt KI im Praxiseinsatz

KI für alle und das möglichst einfach – das will Enreach seinen Partnern ermöglichen. Auf der Partnerkonferenz zeigte der Hersteller deshalb konkrete KI-Anwendungen, die sie bei ihren Kunden einfach umsetzen könne, wie den schlauen KI-Assistenten „Shomi".

Kohle war der Treibstoff der industriellen Revolution. Das Deutschen Bergbau-Museum in Bochum war daher eine passende Location für die Tech-Revolution unserer Zeit, die Enreach als Motto seiner Partnerkonferenz gewählt hatte: „KI einfach für alle“.

Der UCC-Spezialist will künstliche Intelligenz für möglichst alle Partner so einfach wie möglich machen. Deshalb standen auf der Konferenz konkrete Anwendungsfälle und einfache Vermarktungsmöglichkeiten von KI in der Geschäftskommunikation im Vordergrund. Ausgewählte Partner stellten KI-Projekte vor, die sie bereits umgesetzt haben.

Enreach Geschäftsführer Dr. Ralf Ebbinghaus begrüßet die Gäste zur diesjährigen Enreach Konferenz.

Ein Beispiel von Sector27 wurde auf der Konferenz mit dem Award für das „Top KI-Projekt“ ausgezeichnet. Bei dem Projekt ging es um eine Swyx-Kommunikationslösung, die Sector27 bei einem Anbieter von Versorgungs- und Abrechnungslösungen im Gesundheitswesen implementierte. Der Enreach-Partner erkannte dabei schnell, dass ein integrierter Bot zur Bearbeitung von eingehenden Anfragen das knappe Personal entlasten könne und entwickelte „eine optimal auf den Kundenbedarf abgestimmte, maßgeschneiderte Lösung mit messbaren Erfolgsergebnissen“.

Enreach VP Sales Marco Crueger

Konkrete Anwendungen seien so wichtig, betonte Marco Crueger, VP Sales von Enreach, im Gespräch mit connect professional. Denn viele Partner wüssten noch gar nicht so recht, wie sie das Thema angehen sollen. Dabei seien die Einsatzmöglichkeiten geradezu uferlos. Als Beispiele nannte Crueger Energieversorger, deren Kunden Zählerstände immer noch häufig telefonisch durchgeben. Dafür müsse der Anbieter kein Kontaktcenter vorhalten, die könne auch ein Bot entgegennehmen. Und der muss auch nur zu den Ablesesezeiten aktiv sein, koste wegen „pay per use“ den Rest des Jahres also kein Geld.

Gerade im Mittelstand, in Handwerk, Praxen und Kanzleien sieht Crueger noch jede Menge Einsatzmöglichkeiten beispielsweise bei der Terminvergabe oder Rezeptbestellung.

Smarter KI-Assistent

Enreach hat schon eine Reihe von KI-Lösungen im Portfolio – von smarten Sprach- und Chatbots über persönliche KI-Assistenten bis hin zu KI-gestützten Funktionen in den Enreach-Kommunikationslösungen (connect professional berichtete).

Brandneu: Shomi – der persönliche KI-Assistent von Enreach

Jetzt ist noch der persönliche KI-Assistent Shomi dazugekommen, der Aufgaben wie Anrufmanagement, Voicemail-Transkription oder Meetingzusammenfassungen übernimmt – einfach zu nutzen und direkt einsatzbereit, ohne komplexe Einrichtung. „Mit Shomi und unseren anderen KI-Lösungen machen wir es unseren Partnern besonders leicht, für ihre Kunden echte Mehrwerte im Arbeitsalltag zu schaffen“, erklärte Enreach Geschäftsführer Dr. Ralf Ebbinghaus.

In einer großangelegten Kampagne zur „Digitalisierung des Handwerks“ promotet Enreach den KI-Assistenten aktuell, etwa für die Terminannahme. Um Partnern und Kunden den Einstieg zu erleichtern, sei die Lösung im 1. Jahr für 5 User kostenlos, so Crueger

