Generationswechsel bei Easybell

Steffen Hensche, Andreas Bahr, Martin Huth (von links)

Nach fast 20 Jahren an der Unternehmensspitze von Easybell gibt Gründer und Geschäftsführer Andreas Bahr die Leitung ab. Ab Ende Juli wird der Berliner Telekommunikationsanbieter von einem Führungsduo geleitet.

Andreas Bahr, der Easybell im Jahr 2006 gegründet hatte, wird die Leitung zum 31. Juli auf eigenen Wunsch abgeben. Dann werden Steffen Hensche und Martin Huth gemeinsam die Geschäftsführung übernehmen. Bahr wolle in einer Übergangsphase beratend zur Verfügung stehen, sich aber mittelfristig neuen Projekten zuwenden.

„Ich bin dankbar für die gemeinsame Reise mit einem großartigen Team und stolz auf das, was wir erreicht haben“, so Bahr. „Mit Steffen Hensche und Martin Huth übernehmen zwei Persönlichkeiten, die Easybell nicht nur bestens kennen, sondern auch mit Leidenschaft und Kompetenz in die Zukunft führen werden.“

Steffen Hensche und Martin Huth sind seit fast 15 Jahren bei Easybell und auf verantwortungsvollen Positionen tätig sowie seit Jahren Teil der Geschäftsleitung. Hensche übernimmt künftig die Bereiche Marketing und Vertrieb, Huth alle operativen und technischen Themen.

„Wir sehen großes Potenzial in der weiteren Internationalisierung und freuen uns darauf, Easybell als Teil des Dstny-Kosmos in Europa weiter voranzubringen“, erklären Hensche und Huth. Der Zusammenschluss mit der in Belgien sitzenden Dstny erfolgte im Jahr 2022. Easybell agiert als Gruppe in der Gruppe. Produkte von Easybell lassen sich in Frankreich, Österreich und den Niederlanden bestellen, die Schweiz soll in diesem Jahr noch folgen.

Der Fokus bleibe laut Hensche und Huth auf einfach zu bedienenden Produkten und guter Serviceleistungen. Sie kündigen an: „Gemeinsam mit Dstny werden wir in den kommenden Monaten neue Produkte einführen – darunter CRM-Anbindungen und KI-gestützte Funktionen für unsere Cloud-Telefonanlage.“

Lesen Sie mehr zum Thema