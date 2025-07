Estos launcht Cloud-Komplettlösung

Das Software-Unternehmen Estos, das zur Starface-Gruppe gehört, launcht mit ProCall NEX erstmals in seiner Firmengeschichte eine Cloud-Komplettlösung. Das neue Angebot kombiniert die Software ProCall Unified Communications und Collaboration mit einer Telefonanlage sowie einem SIP-Trunk.

Mit ProCall NEX stehen laut Unternehmensangaben Kommunikationskanäle wie Audio-, Video- und Text-Chat unter einer Oberfläche zur Verfügung. So sollen die Anwender:innen ihr Tischtelefon oder Softphone per PC steuern können. Durch Präsenz-Management sei zudem ersichtlich, wer von den Kollg:innen gerade verfügbar ist und wer im Gespräch. Auch Videokonferenzen, mobile Apps und Integrationen in Microsoft Teams lassen sich nutzen.

Die neue Lösung richtet sich laut Estos an kleine Unternehmen, mittelständische Firmen und Konzerne an verteilten Standorten. Als Cloud-Komplettlösung müssen Unternehmen keine Telefonanlage vor Ort installieren, stattdessen abonnieren sie die gewünschten Features. Dadurch sollen sich IT-Aufwände und -Investitionen reduzieren lassen; zudem werde die Software regelmäßig upgedatet.

Ein Produkt für UCC und PBX

Das NEX im Namen stehe demnach für ‚New estos Experience'. „Damit soll der innovative Lösungsansatz und unsere neue Produktstrategie betont werden: Neben On-Premises richten wir uns weiter in Richtung Cloud aus. Ganz nach dem Motto ‚Mach es einfach.‘ war es uns dabei ausgesprochen wichtig, mit ProCall NEX eine Lösung anzubieten, die einfach zu installieren, einfach in Betrieb zu nehmen und einfach zu nutzen ist“, erklärt Alexander Seyferth, Geschäftsführer bei Estos.

Bestandskunden arbeiten mit den gewohnten Oberflächen weiter und nutzen die bekannten Features. Durch die Verlagerung in die Cloud und dem geänderten Abrechungstarif sollen die Unternehmen laut Estos flexibler werden.

Comfuse, ein Partner von Estos, hat die Lösung bereits in den letzten Monaten getestet. Geschäftsführer Christian Löwrick kommt zu folgendem Fazit: „Mit nur einem Produkt können wir Unternehmen mit UCC und PBX ausstatten, ohne Software vor Ort zu installieren. Auch die Geschäftsprozessintegration ist einfach mit dabei, egal ob im Büro oder mobil unterwegs.“

ProCall NEX wird über Partner von Estos vertrieben. Die Lösung ist ab sofort in der DACH-Region verfügbar und kann kostenfrei für 30 Tage inklusive 500 Freiminuten getestet werden.

Estos ist Teil der Starface Group und firmiert als Estos GmbH seit dem Jahr 2025 unter dem Dach der börsennotierten Gamma Communications plc.

Lesen Sie mehr zum Thema