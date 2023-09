estos hat die Ernennung von Dr. Alexander Seyferth als neuen Geschäftsführer und CEO von estos bekanntgegeben. Seyferth und Florian Buzin bilden künftig die Führungsspitze des Starnberger UCC-Anbieters.

März dieses Jahres hatten Christoph Lösch und Florian Bock, die bis dahin tätigen Geschäftsführer von estos, der SF Technologies Gruppe zufolge das Unternehmen verlassen. Daraufhin hatte Florian Buzin die Geschäftsführung von estos übernehmen, zusätzlich zu seiner CEO-Funktion bei der Schwesterngesellschaft Starface. Schon damals hatte man jedoch verkündet, dass für estos jedoch wieder eine Doppelspitze angestrebt und ein weiterer Geschäftsführer gesucht werde. Als Interimsmanager konnte Hans Szymanski, früherer CEO von Nfon, gewonnen werden.

Nun hat die Suche mit der Erneunng von Alexander Seyferth anscheinend ein Ende: Seyferth bringt laut estos-Angaben umfassende Erfahrungen sowie eine nachgewiesene Erfolgsbilanz im Aufbau und in der Skalierung von Unternehmen mit. Vor seinem Eintritt bei estos hatte er verschiedene Geschäftsführungspositionen inne und war maßgeblich an der Entwicklung und Umsetzung von strategischen Wachstumsinitiativen beteiligt. „Wir sind begeistert, Alexander Seyferth in unserem Team willkommen zu heißen“, sagte Florian Buzin, Geschäftsführer estos. „Er hat bereits in verschiedenen Branchen sehr erfolgreich gearbeitet. Seine bewährte Führungskompetenz und sein tiefes Verständnis in der strategischen und operativen Unternehmensführung werden einen wertvollen Beitrag zur Stärkung unserer Position als einer der Innovationsführer in der UCC-Branche leisten“, so Florian Buzin weiter.

Mit der Ernennung von Dr. Alexander Seyferth möchte der UCC-Anbieter einen klaren Fokus auf die Weiterentwicklung seiner Mission, „innovative und qualitativ hochwertige Kommunikationslösungen zu bieten, die Unternehmen dabei unterstützen, effizienter und produktiver zu arbeiten", und die Erschließung neuer Möglichkeiten in einem sich ständig wandelnden Marktumfeld signalisieren. „Ich fühle mich geehrt, Teil des estos-Teams zu werden“, kommentierte Alexander Seyferth „estos hat eine starke Position im Markt und ist für seine hochwertigen Lösungen bekannt. Ich freue mich darauf, mit dem exzellenten Team von estos zusammenzuarbeiten, um unsere Wachstumsstrategie umzusetzen und unseren Partnern und Kunden weiterhin innovative Kommunikationslösungen anzubieten.“

Debut auf dem estos-Partner Summit

Alexander Seyferth verstärkt das estos-Team ab dem 18. September 2023 und wird auf dem estos Partner-Summit vom 26. bis 27. September 2023 im Europapark in Rust sein öffentliches Debüt geben. Florian Buzin wird weiterhin Geschäftsführer der estos bleiben und die Interessen des Gesellschafters vertreten.

Hans Szymanski, der nach dem Ausschieden der vormaligen estos-Geschäftsführung im März 2023 in Geschäftsführungsfragen beratend zur Seite stand, wird sein Mandat bei Estos nach einer angemessenen Übergangsfrist niederlegen und sich neuen Aufgaben widmen. „Wir bedanken uns bei Hans, der uns in den vergangenen Monaten mit seinem großen und wertvollen Erfahrungsschatz zur Seite stand. Mit ihm konnten wir bereits einige für estos wegweisende Veränderungen gestalten und umsetzen, die für uns auch in Zukunft von großer Bedeutung sein werden“, so Florian Buzin.

