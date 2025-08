Littlebit baut Deutschland-Geschäft strategisch aus

Das Deutschland-Geschäft ist für die Littlebit-Gruppe der Wachstumsmotor. Deshalb hat der Distributor jetzt für Schlüsselbereiche neue Mitarbeiter eingestellt, von denen einige von Siewert & Kau kommen. Unter den Neueinstellungen ist auch ein branchenweit bekannter Neuzugang.

Deutschland ist für Littlebit Technology längst mehr als nur ein wichtiger Markt. Es ist für den Schweizer Distributor der Wachstumsmotor der gesamten Unternehmensgruppe.

Christian Bedel, seit einem Jahr Managing Director Deutschland, hat hier noch viel vor. Er hat deshalb aktuell die Teams deutlich verstärkt, und baut Fokusbereiche massiv aus.

„Unsere Wachstumsstrategie in Deutschland ist klar definiert – und wir setzen sie konsequent um. Deutschland ist mittlerweile unser am schnellsten wachsender Markt innerhalb der Gruppe. Um dieses Wachstum nachhaltig zu sichern, investieren wir gezielt in Schlüsselbereiche wie Vertrieb, Einkauf und Plattformgeschäft“, so Bedel. „Die Neueinstellungen im Juli und August sind daher kein Zufall, sondern Teil eines langfristig angelegten Plans.“

Littlebit-Chef Christian Bedel baut Schlüsselbereiche strategisch aus

Der prominenteste Neuzugang ist wie schon seit Wochen in der Branche bekannt Oliver Gorges. Der bisherige Vertriebschef von ITscope hat als Head of Business Development die Leitung des BDM-Teams bei Littlebit Deutschland übernommen.

Das Team wurde außerdem durch die Channel-Profis Christian Schenkel und Sven Dommann verstärkt, die beide von Siewert & Kau kommen. Der langjähriger Littlebit Mitarbeiter Tom Kompes ist jetzt als Director of Sales für den Gesamtvertrieb verantwortlich. Darüber hinaus wurde Stefan Teichmann zum Teamlead BDM befördert.

Dennis Giesemann ist neu im B2B-Channel-Team. Der B2C-Bereich wurde mit Britta Mössner und Christian Drouin verstärkt.

Auch der Einkauf wurde aufgestockt. Christian Helisch verantwortet nun als Head of Purchasing & Product Management das übergeordnete Einkaufsmanagement.

Thomas Fischer übernimmt jetzt als Teamlead Netzwerk eine zentrale Rolle, unterstützt von Michèl Hamacher und Timo Tübcke.

Außerdem soll das Plattformgeschäft weiter ausgebaut werden. „Plattformen wie Amazon und Otto gewinnen enorm an Bedeutung – sowohl für Hersteller als auch für Distributoren. Deshalb haben wir das neue Vertriebsteam „Platform Business“ ins Leben gerufen“, betont Bedel. Mit Maximilian Kreutz und Oliver Jansen konnte Littlebit zwei bereits gut eingespielte Profis ebenfalls von Siewet & Kau abwerben. Sier werden sich dediziert um die Partner im Plattformgeschäft kümmern.

Kunden und Partner können das neue Team und ihre Ansprechpartner schon bald live treffen. Denn Littlebit wird auf der kommenden Gamescom in Köln vom 18. bis 24. August 2025 vor Ort sein.

