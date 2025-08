Siewert & Kau: Neustart unter neuem Namen

Siewert & Kau schafft den Sprung aus der Insolvenz. Zwei anonyme Investoren ermöglichen dem Bergheimer IT-Distributor einen Neustart unter neuem Namen. Oliver Kau und Björn Siewert bleiben Teil der Geschäftsführung.

Zwei Investoren haben Siewert & Kau aus der Insolvenz gerettet. Wie der Bergheimer IT-Distributor mitteilt, wird das Unternehmen ab dem 11. August 2025 unter neuem Namen wieder klassische IT-Hardware, individuelle Lösungen und technischen Service für Fachhändler, Systemhäuser und Integratoren anbieten. Zusätzlich sollen gezielt neue Geschäftsfelder erschlossen werden. Dabei gehe es um noch mehr als Produkte, nämlich um „tragfähige Lösungen auf Grundlage eines tiefen Verständnisses für die vielen technologischen und wirtschaftlichen Herausforderungen im Markt“.

Nach über 30 Jahren als feste Größe im IT-Channel will das Unternehmen unter dem neuen Namen Siewert & Kau Technologies neu durchstarten. Möglich wird dieser Schritt durch zwei Investoren, die ungenannt bleiben möchten, im Rahmen eines Asset Deals. Der Hauptsitz bleibt in Bergheim. Die beiden Gründer Oliver Kau und Björn Siewert gehören weiter der Geschäftsführung an.

Die Siewert & Kau-Gründer, Oliver Kau, Björn Siewert und Holger Kau (von links)

„Wir glauben an unsere Kunden, an unser Team und an die Kraft, neu anzufangen“, erklären Oliver Kau & Björn Siewert. Hinter dem Neustart von Siewert & Kau Technologies liege ein intensiver und fordernder Weg. Die vergangenen Monate seien, aufgrund der zwischenzeitlich eröffneten Insolvenzverfahren der Siewert & Kau Group, geprägt von Neuorientierung und harter Arbeit gewesen.

„Mit dem jetzt erfolgreich abgeschlossenen Investorenprozess ist es uns gelungen, wesentliche Kunden- und Lieferantenbeziehungen zu erhalten und über 110 Arbeitsplätze nachhaltig zu sichern“, sagt die vom Amtsgericht Köln bestellte Insolvenzverwalterin Marion Rodine, Partnerin in der Kanzlei Runkel Rechtsanwälte.

