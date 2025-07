Kiwiko und Comteam gehen gemeinsame Wege

Sandra Balz, bisherige Vorständin der kiwiko eG, übernimmt die Leitung des neuen Security Netzwerks

Die Systemhaus-Kooperationen Kiwiko und Comteam schließen sich zusammen. „Kiwiko – das Security-Netzwerk“ wird künftig als eigenständige Einheit innerhalb der Comteam Systemhaus GmbH agieren und als Kompetenzzentrum für IT-Sicherheitslösungen fungieren.

Hackerangriffe auf Firmen und kritische Infrastrukturen, die schwere Schäden anrichten, sind tagtäglich in den Medien zu finden. EP-Vorstand Matthias Assmann zitiert auch erstmal eine aktuelle Meldung bei connect professional, bevor er die große Neuigkeit ankündigt: den Zusammenschluss von Comteam und Kiwiko.

Denn die Kooperationen bündeln Ressourcen und Know-how, damit sich ihre Mitglieder bei dem enorm wichtigen Thema Cybersecurity gegen Branchenschwergewichte wie Bechtle und Cancom behaupten können, wie Assmann betont.

Matthias Assmann, Vorstand bei der ElectronicPartner Handel SE

Die rund 40 Kiwiko-Partner verfügten über ein enormes Cybersecurity-Knowhow, von dem auch die rund 800 Comteam-Partner profitieren könnten, so Assmann. Die Kiwiko-Spezialisten bringen zudem umfassende Expertise in den Bereichen Netzwerkschutz, Compliance und Managed Security Services mit und ergänzen so das bestehende Comteam-Netzwerk.

Die Comteam-Partner erhalten direkten Zugang zu den Fachkenntnissen und spezialisierten Dienstleistungen der Kiwiko-Mitglieder. Gleichzeitig können diese auf die Infrastruktur, umfassende Services und zahlreiche Vorteile des Comteam-Netzwerks zurückgreifen. Neben dem zentralregulierten Einkauf sind das über 50 Angebote, wie Marketing-Services, Schulungen im Comteach-Campus und Tools wie den im vergangenen Jahr vorgestellten MSP-Manager (connect professional berichtete) sowie die Einkaufsplattform Traders Guide.

Neues Kompetenzzentrum für IT-Security

Der Zusammenschluss unter dem Dach der Comteam ist bereits am 1. Juli 2025 erfolgt. Die Partner seien auch schon informiert und hätten überwiegend positiv reagiert, wie Comteam Geschäftsführer Sven Glatter berichtet.

Comteam Geschäftsführer Sven Glatter

„Kiwiko – das Security-Netzwerk“ wird künftig als eigenständige Einheit innerhalb der Comteam Systemhaus GmbH agieren und als Kompetenzzentrum für IT-Sicherheitslösungen fungieren. Glatter betont, dass beide Netzwerke auch weiter unabhängig agieren und separate Beitragsstrukturen behalten. Die Mitglieder beider Kooperationen können aber zu vergünstigten Bedingungen jeweils der anderen beitreten.

Juristisch wird die Kiwiko eg als Genossenschaft aufgelöst, die Markenrechte gehen an EP über. Die Comteam werde laut Glatter weiter existieren wie bisher. Sandra Balz, bisherige Vorständin der Kiwiko eG, übernimmt als Leiterin des neuen Security Netzwerks eine zentrale Rolle. Sie verantwortet die nahtlose Integration und Weiterentwicklung innerhalb von Comteam und gestaltet die strategische Ausrichtung des IT-Security-Bereichs aktiv mit. Außerdem rückt sie in den Vorstand auf. Für Jan Bindig, ihr Mit-Vorstand bei Kiwiko, endet mit dem Zusammenschluss seine sechsjährige Amtszeit.

Comteam feiert phantastisches Jubiläum

