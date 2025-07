KI einfach für alle – mit Enreach

Mit einem praxisnahen Portfolio und zuverlässiger Unterstützung für Partner macht Enreach den Einsatz von innovativen Technologien wie Künstlicher Intelligenz einfach und konkret. ITK-Reseller, Fachhändler und Systemhäuser können sich so neue Geschäftschancen erschließen und sofort profitieren.

Enreach bietet Vertriebspartnern attraktive Perspektiven, technologisch, vertrieblich und strategisch. Auf der diesjährigen Partnerkonferenz von Enreach, die vor kurzem in Bochum stattfand und von Enreach-Geschäftsführer Dr. Ralf Ebbinghaus (Foto) eröffnet wurde, zeigte der Anbieter, was das für ITK-Händler konkret bedeutet: von innovativen Kommunikations- und KI-Lösungen über Erfolgsgeschichten aus der Praxis bis hin zu neuen Vermarktungschancen informierte Enreach Partner aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien umfassend über ihre Möglichkeiten, um smarte Technologien gewinnbringend im Arbeitsalltag ihrer Unternehmenskunden einzusetzen.

KI für alle: einfach vermarkten, schnell einsetzen

KI zum Anfassen: Die Demonstrationen smarter Bots und KI-Lösungen für den Arbeitsalltag stießen auf großes Interesse.

Unter dem Motto „KI einfach für alle“ präsentierte Enreachs praxisnahe Lösungen für unterschiedlichste Anwendungsbereiche: von Chat- und Voicebots über persönliche Assistenten bis hin zu intelligenten IVR-Systemen. Inspirierende Vorträge, Live-Demonstrationen und Use Cases zeigten, wie sich Routineprozesse in Unternehmen effizient automatisieren und Kundenbeziehungen intelligent gestalten lassen.

Mit der DialoX Plattform bietet Enreach die Möglichkeit, innovative Conversational-AI-Technologien schnell und einfach zu vermarkten. Partner können damit unter anderem maßgeschneiderte Chat- und Voicebots für ihre Kunden erstellen. Seit kurzem gibt es auf Basis der Technologie von Enreach auch einen Marktplatz mit direkt einsatzbereiten, vorgefertigten KI-Lösungen, den sogenannte Smart Apps, mit denen sich wiederkehrende Aufgaben wie Terminreservierung, Auskunft oder Bestellannahme automatisieren lassen. Enreach Partner können damit einfach auf praxiserprobte Anwendungen zugreifen und ihren Kunden ohne großen Entwicklungsaufwand echte Mehrwerte bieten. Dank der direkten Bereitstellung über die DialoX Plattform können Partner die Lösungen schnell implementieren und nahtlos in eine Enreach Kommunikationslösung oder gängige Messaging-Kanäle integrieren.

Shomi, der persönliche KI-Assistent für den Arbeitsalltag

Shomi im Rampenlicht – der persönliche KI-Assistent von Enreach, direkt integriert in die Kommunikationslösung Enreach Contact.

Ein weiteres Highlight auf der Enreach Partnerkonferenz war die Vorstellung von Shomi, dem persönlichen KI-Assistenten in Enreach Contact. Shomi übernimmt Aufgaben wie Anrufmanagement, Voicemail-Transkription oder Meeting-Zusammenfassungen. Direkt einsatzbereit und intuitiv bedienbar unterstützt der KI-Assistent jeden einzelnen Nutzer dabei, die eigene Erreichbarkeit zu optimieren und Zeit zu sparen.

Enreach überzeugt nicht nur durch Technologie, sondern auch als zuverlässiger Partner: Persönliche Betreuung, umfangreiche Schulungen, Marketingunterstützung und ein offenes Ohr für Feedback schaffen Vertrauen und sind die Basis für den gemeinsamen Erfolg. Als europäischer Anbieter wird Enreach EU-Standards gerecht und lokalen Marktanforderungen gerecht und bietet Kunden und Händlern die Sicherheit, dass Daten in Europa bleiben.

Die Enreach Partnerkonferenz 2025 machte klar: Der Wandel zur KI-gestützten Kommunikation ist in vollem Gange und Enreach gibt ITK-Resellern alles an die Hand, um von dieser Entwicklung zu profitieren: Ein flexibles Portfolio, lokale Unterstützung und passende Lösungen für reale Herausforderungen ihrer Kunden wie Fachkräftemangel, Kostendruck und steigende Erwartungen an Erreichbarkeit und Service.

Jetzt hier mehr erfahren über die Chancen als Enreach Partner.

