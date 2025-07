Auch Nobix Group kauft sich einen Datev-Spezialisten

Dominik Welz, CFO der Nobix Group (2. v. lks.), Sebastian Huth, Geschäftsführer Huth Communication (3. v. lks.), Claudia Pfeiffer, Prokuristin Huth Communication, Andreas Török, Co-Ceo Nobix Group (3. v. r.), sowie beteiligte Anwälte.

Nur wenige Tage nach Netgo, greift auch die Nobix Group bei einem Datev-Spezialisten zu. Die süddeutsche Systemhaus-Gruppe integriert die Huth Communication GmbH, ein IT-Systemhaus, das sich auf Steuerberater und Wirtschaftsprüfer fokussiert hat.

Nicht nur kleine und mittelständische Firmen, auch viele Praxen und Kanzleien haben noch jede Menge Nachholbedarf bei der Digitalisierung. IT-Dienstleister, die sich auf diese Kunden spezialisiert haben, sind deshalb schon länger interessante Übernahmekandidaten. So kauft die Netgo Group seit einigen Jahren Systemhäuser mit dieser Ausrichtung auf und hat dafür mit der Netgo Tax sogar eine eigene Gesellschaft gegründet (connect professional berichtete). Erst vor wenigen Tagen wurde die Netgo Tax durch die Akquisition der ConNect weiter verstärkt.

Auch die Nobix Group hat jetzt in diesem Marktsegment zugeschlagen und die Huth Communication GmbH gekauft. Das IT-Systemhaus aus Kehl am Rhein hat sich seit seiner Gründung durch Sebastian Huth auf Steuerberater und Wirtschaftsprüfer fokussiert. Es plant, installiert und betreut für diese Unternehmen sowohl die gesamte IT-Infrastruktur als auch die Datev-Installation. Außerdem kümmert es sich auch um die Weiterbildung der Kunden und der jeweiligen Mandanten, die mit den Datev-Produkten arbeiten.

Full-Service für Steuerkanzleien

Neben den Datev-Installationen, die für die Kunden von Huth Communication das Kerngeschäft darstellen, bietet das IT-Systemhaus Kanzleien und Mandanten einen Full-Service bestehend aus Server-Installation, Client-Betreuung, Cloud-Anwendungen, Security und Telefonie. Da die Huth Communication GmbH tief im Kundengeschäft verwurzelt ist und auch selbst Steuerfachkräfte beschäftigt, kennt sie Bedürfnisse und Anforderungen der Kunden sehr gut.

Weitere Vorteile sind laut Andreas Török, Co-CEO der Nobix Group, Skaleneffekte und Synergie mit einem weiteren Unternehmen der Gruppe, der Kuhn IT GmbH: „So gewinnen wir, sowohl für Kanzleien als auch für die Datev selbst, als Partner mehr Relevanz. Auch geographisch können wir mit der Erweiterung nach Westen eine weitere Marktdurchdringung erreichen. Und nicht zuletzt bringt Huth mit seinem VoIP- und Telefonie-Know-how eine technische Expertise ins Unternehmen, die wir in der Form bisher noch nicht bedient haben“, so Török.

Der Zukauf sei eine perfekte Ergänzung der As-a-Service- und Digital-Solutions-Strategie der Gruppe. „Der Datev-Markt ist gerade im Wandel. Für Kunden bedeutet dies, dass sie einen Partner benötigen, der die Prozesse versteht, der als ‚strategisch‘ wahrgenommen wird und über die Infrastruktur hinaus auch die Applikationen betreiben kann“, erklärt der Co-CEO.

Aktuell beschäftigt der Datev Solution Partner Huth 10 Mitarbeiter und betreut nach eigenen Angaben eine nicht näher bezifferte „große Anzahl Kunden und Mandanten“. Die Huth Communication GmbH wird ihren Namen behalten und auch weiter von dem Gründer und bisherigen Geschäftsführer Sebastian Huth geleitet. Er wird seine Erfahrung künftig auch im Management der Nobix einbringen.

Lesen Sie mehr zum Thema