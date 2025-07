ADN übernimmt exklusiv DACH-Vertrieb von Jitterbit

ADN-Chef Hermann Ramacher sieht enorme Chancen durch KI

ADN hat eine exklusive Partnerschaft mit Jitterbit, Anbieter einer KI-gestützten Low-Code-Plattform, geschlossen. Die Kooperation ist Teil der Unternehmensstrategie, mit der der VAD KI für den Channel und dessen mittelständische Kunden im DACH-Raum zugänglich machen will.

Mit einem exclusiven Distributionsvertrag setzt ADN-Chef Hermann Ramacher, seine Strategie konsequent fort, künstliche Intelligenz dem Channel und dessen Unternehmenskunden zugänglich zu machen. Jitterbit erweitert das Portfolio des VAD um KI-basierte Automatisierungs-, Integrations- und Low-Code-Lösungen.

Die „Harmony“-Plattform des Anbieters bietet eine einheitliche, KI-gestützte Low-Code-Plattform zur Integration, Orchestrierung, Automatisierung sowie Anwendungsentwicklung – einschließlich iPaaS, API Manager, App Builder und EDI. Unternehmen können mit der Lösung Datensilos aufbrechen, Anwendungen auf einer einzigen Plattform konsolidieren und ihre digitale Transformation beschleunigen, indem sie mit eigenen KI-Agenten Prozesse vereinfachen und die Produktivität steigern. Große Player wie Salesforce setzen die Plattform bereits ein.

„Die Kombination aus Automatisierung und agentenbasierter KI wird zunehmend zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil für Unternehmen“, sagt Ramacher. „Für ADN ist die Partnerschaft mit Jitterbit ein bedeutender Schritt, um die digitale Transformation im deutschen Mittelstand weiter voranzutreiben und den Zugang zu zukunftsfähigen Technologien zu erleichtern. Unsere Partner und deren Kunden profitieren von einem maßgeschneiderten Lösungsportfolio, das KI auf verantwortungsvolle Weise in den Unternehmensprozessen verankert, damit echte Geschäftsvorteile schnell und skalierbar realisiert werden können.“

Durch die Kooperation stehen den ADN-Partnern auch die Vorteile des Jitterbit-Partnerprogramms zur Verfügung. Dieses umfasst neben einer globalen Plattform mit Schulungs- und Zertifizierungsangeboten auch technische Beratung, Marketingförderung sowie attraktiven Margenmodelle. ADN unterstützt Partner darüber hinaus im gesamten Pre-Sales-Prozess mit einem speziellen Trainingsprogramm und übernimmt die Subscription- und Abrechnungsmodelle.

Trotz der unbestreitbaren Vorteile künstlicher Intelligenz für Produktivität und Effizienz setzen laut Statistischem Bundesamt erst 20 Prozent der deutschen Unternehmen KI ein, weltweit sind es dem Beratungsunternehmen McKinsey zufolge aber bereits 78 Prozent.

Als Grund für die Zurückhaltung in Deutschland sieht Ramacher neben rechtlichen Problemen, Datensilos sowie Sicherheitsbedenken, vor allem aber fehlendes Know-how und knappe IT-Ressourcen. Genau da will ADN ansetzen. Um den Einsatz künstlicher Intelligenz in hiesigen Unternehmen zu fördern, hat der Distributor schon vor einiger Zeit ein eigenes AI Competence Center aufgebaut (connect professional berichtete). Es unterstützt IT-Dienstleister, Managed Services Provider sowie System- und Softwarehäuser dabei, künstliche Intelligenz sicher, datenschutzkonform und gewinnbringend bei ihren Kunden zu implementieren.

