Bergwind im Channel

Alle Vorstellungen, die beim Wort „Hausmesse“ vor dem inneren Auge aufpoppen, sollten im Falle des VADs Sysob beiseite geschoben werden. Über Unternehmens-Pitches auf dem Berg und Networking der wandernden Art.

Vom 25. bis 27. Juni konnten mit etwas Abstand zum Alltag in einem Hotel mit der Adresse „Himmelreich“ Geschäftsbeziehungen vertieft und erweitert werden. Nun könnte man meinen, in Zeiten von Collaboration-Tools und digitalen Veranstaltungsformaten sei eine Vor-Ort-Veranstaltung nicht mehr gefragt. Doch das Event rangiert im Veranstaltungsjahr von Sysob sehr weit oben: „Neben der it-sa ist es für uns die zentrale Veranstaltung des Jahres, bei der wir unseren Partnern direkt vor Ort neue Hersteller und Lösungen vorstellen können“, sagt Markus Senbert, Channel Sales Director bei Sysob, gegenüber connect professional. Durch die Mischung von Networking-Programmpunkten und Highlights wie einer gemeinsamen Wanderung sei das Gipfeltreffen ein bodenständiges und gleichzeitig professionell konzipiertes Event, so Senbert weiter.

Und so zieht Michael Schwidder, Vendor Alliance Director bei Sysob, ein „durchweg positives“ Resümee: „Unser persönlicher Eindruck spiegelt sich auch in dem begeisterten Feedback der Reseller und Hersteller wider, die dieses Jahr am Gipfeltreffen teilgenommen haben.“

Kurz-Pitches auf der Strecke

Kernstück des Events war die Wanderung am 26. Juni auf die Kötztinger Hütte am Kaitersberg. In vier Gruppen, die zeitversetzt starteten, ging es aufwärts. Auf dem Weg waren insgesamt zehn Stopps bei Infopoints von Sysob-Partnern vorgesehen. Dort gab es in Kurz-Pitzches Updates zu den neusten Produkten. Vor Ort waren: Clavister Egomind, Ekahau, HID, Netwrix, No Spam proxy, Reiner SCT, Stormshild, Yubico und Zimperium. Sie decken mit ihren Lösungen Bereiche wie Identity and Access Management, XDR sowie Daten-, Anwendungs- und Netzwerksicherheit ab.

Nach der Wanderung und kurzer Erfrischung ging es zum Speed Dating, wo sich Hersteller und Reseller im direkten Gespräch vertieft austauschen konnten. Eine weitere Neuerung heuer war das Gala-Dinner am Abend.

Europäische Sicherheitslösungen: Nachfrage gestiegen

Und welche Themen haben die Partner an Sysob während der Veranstaltung herangetragen? Schwidder sagt, dass NIS 2 nach wie vor ein wichtiges Thema im Security-Business der Sysob-Partner sei, doch an erster Stelle stehe „Security made in Europe“. „Unsere Partner verzeichnen im Endkunden-Umfeld eine merklich gestiegene Nachfrage nach Sicherheitslösungen europäischer Hersteller. Dies steht sicherlich auch im Zusammenhang mit der angespannten geopolitischen Lage“, so Schwidder.

Senbert ergänzt, dass man diesen Bedarf abdecken könne, auch durch neue Herstellerpartner: „NoSpamProxy ist als europäischer E-Mail-Security-Anbieter seit 2024 im sysob-Portfolio und auch Swissbit, seit diesem Jahr bei uns an Bord, bietet als deutsch-schweizerischer Anbieter Lösungen für die zuverlässige Multi-Faktor-Authentifizierung.“

Doch nach dem Gipfeltreffen ist vor dem Gipfeltreffen – und so steht mit dem 17. bis 19. Juni 2026 der Termin für das Gipfeltreffen im nächsten Jahr bereits fest.

