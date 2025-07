Also nimmt Datacenter-Produkte von Fsas ins Portfolio

Stefan Blome, Director Solutions Business bei Also Deutschland

Wie vor kurzem angekündigt, steigt Also wieder in die Distribution von Fsas-Produkten ein. Schon zum 1. August hat der Broadliner die Server- und Storage-Systeme der früheren Fujitsu im Angebot. Ein neues fünfköpfiges Fsas-Team bei Also steht schon bereit.

Besucher des Fsas Technologies Summit vor zwei Wochen oder Leser von connect professional wussten es bereits vorab: Wegen der Insolvenz von Siewert & Kau hat Fsas Technologies die Distributionspartnerschaft mit Also wiederbelebt (connect professional berichtete). Fsas-Deutschland-Chef Santosh Wadwa informierte die Partner, dass der Broadliner zum 1. August 2025 mit dem Verkauf starten würde.

Jetzt bestätigte auch Also, dass ab dem 1. August die Server- und Storage-Systeme von Fsas Technologies im Angebot sind. Mit der Aufnahme von Fsas Technologies setze Also ein klares Zeichen für die strategische Weiterentwicklung ihres Infrastrukturgeschäfts. Mit der Einbindung der robusten, skalierbaren Lösungen für moderne IT-Infrastrukturen in das Lösungsportfolio will Also den Partnern neue Chancen im Projekt- und Lösungsgeschäft eröffnen.

Unterstützt werden sie von einem neu formierten, erfahrenen Expertenteam, das zeitgleich bei Also an den Start geht. Es dürfte zum größten Teil aus Fsas-Experten von Siewert & Kau bestehen, die in den letzten Wochen zu Also gewechselt waren. Auch Siewert & Kau-Geschäftsführer Markus Hollerbaum startet zum 1. August in seiner neuen Position als Head of Solution Business bei dem Broadliner.

Das neu gegründete, fünfköpfige Team verfüge laut Also über tiefes technisches Know-how und langjährige Erfahrung in der Planung und Umsetzung komplexer Infrastrukturprojekte. Reseller profitierten von individueller Beratung, Unterstützung bei Ausschreibungen und einer fundierten Begleitung in allen Projektphasen – von der Auswahl über die Konfiguration bis hin zum After-Sales-Support.

Für weitere Informationen zum Fsas-Angebot steht das Also-Fsas-Team ab sofort für erste Anfragen unter fsas@also.com bereit.

„Mit den Lösungen von Fsas Technologies erweitern wir unser Infrastruktur-Portfolio gezielt um leistungsstarke Komponenten, die unseren Partnern spürbaren Mehrwert bieten“, erklärt Stefan Blome, CCO bei Also Deutschland. „Wir blicken einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit Fsas entgegen – aufbauend auf einer langjährigen, bewährten Verbindung aus der gemeinsamen Zeit mit Fujitsu.“

