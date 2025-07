Comline expandiert in Spanien und Portugal

Comline-Geschäftsführer Richard Gäbel

Comlines stärkt die Präsenz auf der Iberischen Halbinsel: Der Flensburger Distributor hat das Unternehmen BAJABI, einen spezialisierten AV-Distributor für Spanien und Portugal, integriert.

Auch Comline dehnt seine Aktivitäten in weitere europäische Märkte aus. Seit dem 1. Juli 2025 hat der Flensburger Distributor das Unternehmen BAJABI, einen spezialisierten AV-Distributor für Spanien und Portugal, integriert.

Auf der Iberischen Halbinsel ist der IT-Distributor schon seit Anfang des Jahres mit einem eigenen Büro in Madrid aktiv. Seitdem konnte Comline Iberia dort bereits wichtige Reseller gewinnen, einen eigenen Webshop starten und nach eigenen Angaben gute Ergebnisse für Partner wie VIZRT und Kiloview erzielen. Durch die Integration von BAJABI soll diese Basis jetzt noch einmal deutlich ausgebaut werden.

„BAJABI steht für Expertise und Vertrauen, und wir pflegen eine langjährige, partnerschaftliche Beziehung mit Jordi als Geschäftsführer. Diese Integration ermöglicht es uns, unsere Stärken zu bündeln und den südeuropäischen Markt gemeinsam weiterzuentwickeln“, erklärt Comline-Geschäftsführer Richard Gäbel.

Mit BAJABI kommen starke Marken wie AJA und Sonnet in das Portfolio von Comline Iberia. Comline übernimmt zudem den Vertrieb von Roland ProAV in Spanien. Und auch das Team wächst. Ein dreiköpfiges Team in Madrid und Barcelona soll für noch mehr Kundennähe, Flexibilität und effektive Betreuung des iberischen Marktes sorgen.

„Die Partnerschaft mit Comline ist für uns ein logischer und spannender Schritt. Unsere Kunden profitieren von einem starken europäischen Netzwerk, effizienter Logistik, einem erweiterten Produktangebot und zahlreichen Value-Added-Services“, betont Jordi Joaquim, Mitgründer & Geschäftsführer, BAJABI.

Ab sofort übernimmt Comline Iberia das Geschäft für den spanischen und portugiesischen Markt. Bestellungen können bequem über den Webshop unter www.comline-shop.es aufgegeben werden.

Lesen Sie mehr zum Thema