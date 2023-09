Die Industrieprodukte von SEH Computertechnik können Fachhändler in den DACH-Ländern jetzt bei der Distribution beziehen. Der Netzwerkspezialist aus Bielefeld hat dafür drei Distributoren zur Wahl.

SEH Computertechnik verkauft seine Industrieprodukte ab jetzt über die Distribution. Fachhändler, Online-Shops und Systemhäuser in der DACH-Region können die Devices des Bielefelder Netzwerkspezialisten ab sofort über Also, Comline und Systeam beziehen.

SEH bietet Geräte wie den „SEH Deviceserver INU-100“ sowie die Zusatzprodukte USB-Hub und Seriell-zu- USB-Konverter an.

Der INU-100 ist ein Industrie-USB-Deviceserver, der speziell für die Montage in Schaltschränken und Serverschränken konzipiert ist. Die Anwender können damit über das Netzwerk, also direkt von ihrem Arbeitsplatz, auf USB-Geräte oder auf serielle Peripherie-Geräte zugreifen, die ansonsten nur sehr umständlich oder gar nicht im Netzwerk angesteuert werden könnten. So werden in der industriellen Produktion beispielsweise Inspektions- und Prüfsysteme eingesetzt, um festzustellen, ob die Produkte fehlerfrei sind. Werden dafür USB-Kameras genutzt, können ihre Aufnahmen nur dann zeit- und ortsunabhängig von jedem Arbeitsplatz aus betrachtet werden, wenn sie im Firmennetz angesteuert werden können

Interessant ist der INU-100 laut SEH für den Einsatz im industriellen Umfeld. Er soll sich problemlos in vorhandene Schaltschränke integrieren lassen. Die Einsatzbereiche seien vielfältig und komplett branchenunabhängig – von der Anwendung in Windkraftwerken, im Bühnenbau, in der Gastronomie und Einzelhandel, in der Logistik, in der industriellen Fertigung und Produktion bis hin zum Einsatz im medizinischen Betrieb wie bei Laboren und in Krankenhäusern.

