Search Icon
ConnectProfessional Logo
Search Icon
Startseite > Office & Kommunikation > Telekom bringt KI-Phone heraus

Günstig-Smartphone ohne Apps

Telekom bringt KI-Phone heraus

14. August 2025, 8:07 Uhr | dpa / Redaktion: Michaela Wurm
Claudia Nemat präsentierte das Telekom KI Phone auf dem MWC 2025.
© Deutsche Telekom

Zum Handy greifen und eine App öffnen. Aber wo ist die noch mal? So etwas kann eine mühsame Fummelei sein. Das muss es aber nicht, sagt die Telekom und lässt die Apps gewissermaßen verschwinden.

Die Deutsche Telekom hat den Verkauf eines Smartphones ohne sichtbare Apps gestartet. Möglich macht das ein mit Künstlicher Intelligenz (KI) ausgestatteter Sprachassistent. Der Nutzer sieht zunächst nur eine magentafarbene Handy-Oberfläche und stellt eine Frage, woraufhin der Sprachassistent des amerikanischen KI-Unternehmens Perplexity antwortet und Informationen einblendet, etwa Shopping-Vorschläge oder Übersetzungen von Speisekarten im Restaurant. 

Auf Apps zu klicken, ist nicht mehr nötig. Diese befinden sich zwar auf dem Handy, laufen aber im Hintergrund. Man kann die KI-Oberfläche wegwischen und sieht die Apps dann wie üblich.

Was andere Unternehmen bieten

Große Smartphone-Anbieter haben ähnliche Konzepte: Auch Samsung mit "Galaxy AI" und Apple mit "Apple Intelligence" setzen auf KI-Assistenten (auch KI-Agenten genannt), um die App-Nutzung zu vereinfachen. Ob die Telekom mit ihrem eigenen Smartphone gegen so starke internationale Marken bestehen kann, ist fraglich. Der Bonner Konzern setzt auf einen möglichst niedrigen Preis: Das KI-Phone der Telekom kostet nur 149 Euro und damit deutlich weniger als andere Smartphones.

Das Gerät erlaube einen "kompakten Zugriff auf diverse KI-Dienste und damit ein einfaches Erleben", sagt die Telekom-Vorständin Claudia Nemat und bewertet KI als "die große Technologie unserer Zeit", bei der es aber noch viele Berührungsängste gebe. 

Eine YouGov-Umfrage unter 1.020 Menschen in Deutschland im Juli zeigte große Lücken. Die Frage, ob sie KI-Chatbots wie ChatGPT, Gemini oder Perplexity kennen, bejahten 15 Prozent der Befragten und gaben zudem an, dass sie KI-Agenten schon mal genutzt haben. 24 Prozent haben davon schon mal gehört, sie bislang aber nicht benutzt.

Wo das Smartphone produziert wird

Eine Firma in Vietnam stellt das Smartphone im Auftrag der Telekom her. Das KI-Phone ist gewissermaßen eine Weiterentwicklung des T-Phones, das die Telekom schon seit einigen Jahren verkauft. Zum Erfolg des T-Phones hält sich der Bonner Konzern bedeckt, verkaufte Stückzahlen werden nicht kommuniziert. 

Es gibt zudem eine Tablet-Variante des KI-Phones. Die neuen Geräte können als Teil der Telekom-Werbestrategie verstanden werden, um als innovatives Unternehmen dazustehen.

Was die Konkurrenz macht

Die anderen deutschen Handynetz-Betreiber lassen die Finger von solchen Eigenentwicklungen. Vodafone, O2 und 1&1 betonen zwar die Vorteile von KI-Funktionen für die Handhabung der Handys. Zugleich verweisen sie aber darauf, dass es am Markt bereits große Anbieter von Smartphones und KI-Technologie gebe. 

"Wir setzen auf Partnerschaften mit Google, Microsoft und weiteren Anbietern, deren Smartphones und Betriebssysteme täglich millionenfach von den Verbrauchern genutzt werden", sagt Guido Weissbrich aus der Geschäftsleitung von Vodafone Deutschland. 

Ein O2-Sprecher sagt, dass die etablierten Smartphone-Hersteller immer mehr KI-Funktionen in ihren Geräten integrierten. "Diese Entwicklungen setzen bereits heute Maßstäbe für Millionen Nutzerinnen und Nutzer weltweit." O2 wiederum konzentriere sich etwa auf den Einsatz von KI-Kompetenz im Mobilfunknetz.

Vorstellung lief nicht immer glatt

Die Telekom hatte ihr KI-Phone bereits im März auf der Mobilfunk-Messe MWC in Barcelona vorgestellt. Vorständin Nemat führte das Gerät vor und stellte beispielhafte Fragen, die von dem KI-Assistenten beantwortet wurden. Das klappte häufig gut - so filmte sie ihre Umgebung, woraufhin der KI-Assistent ihr präzise die Umgebung beschrieb. Das soll Menschen helfen, die schlecht sehen können oder blind sind. 

Damals wurden aber auch Defizite deutlich: Einmal fragte Nemat nach den besten Tapas-Bars in Barcelona, woraufhin der KI-Assistent die Vorzüge von Helikopter-Flügen bei der Stadtbesichtigung bewarb - er äußerte sich also zu einem ganz anderen Thema. Die Telekom begründete diesen Lapsus mit der schwierigen Akustik in der Messehalle, der KI-Assistent habe die Frage missverstanden. Tatsächlich war es bei der Vorführung sehr laut.

Anbieter zum Thema

ECOM Electronic Components Trading GmbH
KONZEPTUM GmbH
d.velop AG
Matchmaker+
zu Matchmaker+

Lesen Sie mehr zum Thema

Deutsche Telekom Deutsche Telekom Deutsche Telekom AG Deutsche Telekom AG Deutsche Telekom AG Deutsche Telekom AG Deutsche Telekom AG Deutsche Telekom AG Deutsche Telekom AG Deutsche Telekom AG Deutsche Telekom AG Deutsche Telekom AG Deutsche Telekom AG Deutsche Telekom AG Deutsche Telekom AG Bonn dpa Google Google Google Germany GmbH Samsung Samsung Electron Devices Samsung Electronics GmbH Samsung Electronics GmbH Samsung House Microsoft Microsoft Microsoft Deutschland GmbH Microsoft Deutschland GmbH Smartphones & Tablets Smartphones Künstliche Intelligenz (KI) Künstliche Intelligenz

Das könnte Sie auch interessieren

Transparente IT-Sicherheit für User

Samsung-Geräte erhalten IT-Sicherheitskennzeichen des BSI

Marktanteil noch klein

Samsung legt bei faltbaren Smartphones nach

Mobile World Congress 2025

Telekom bringt „KI Phone" ohne sichtbare Apps auf den Markt

„Apple Intelligence“

Jetzt geht auch Apple in die KI-Offensive

KI-Offensive gegen Apple

Samsung läutet Ära des KI-Smartphones ein

Jetzt kostenfreie Newsletter bestellen!

Weitere Artikel zu Deutsche Telekom

Bundesweite Mobilfunk-Messwoche

Handynutzer sollen Funklöcher identifizieren

Glasfaser-Tarifcheck

Glasfaser ab 35 Euro pro Monat

Partnerschaft mit BMW und Telekom

Skylo bringt Satellitenvernetzung ins Serienfahrzeug

Einblicke in das NOC der Telekom

Netz unter Kontrolle

Kundenbarometer Internet B2B 2025

Welcher Internetanbieter überzeugt?

Weitere Artikel zu Deutsche Telekom

Gesamtes Cloud-Angebot aus einer Hand

Lars Neumann übernimmt konzernweite Verantwortung für T Cloud

Deutscher TK-Markt 2025 unter der Lupe

Wettbewerb treibt Glasfaserausbau weiter voran

30 Jahre Deutsche Telekom AG

Veränderungswille, Stabilität und offene Wünsche

Deutsche Telekom

Gottfried Ludewig verantwortet Geschäft im Public Sector

Kundenbarometer Mobilfunk B2B 2025

Welcher Mobilfunkanbieter setzt sich durch?

Weitere Artikel zu Deutsche Telekom AG

Rich Communication Services

Momentum für RCS

Nachfolger steht schon fest

Claudia Nemat verlässt die Deutsche Telekom

Deutsche Telekom

Quanteninternet im Feldexperiment

Mobile World Congress 2025

Telekom bringt „KI Phone" ohne sichtbare Apps auf den Markt

Deutsche Telekom

Chathurangi Wickramasinghe mit neuer Aufgabe

Weitere Artikel zu Deutsche Telekom AG

Gesenkte Preise, erweiterte Leistungen

Telekom überarbeitet Mobilfunktarife für Geschäftskunden

Höttges bleibt bis Ende 2028

Bewegung im Management der Deutschen Telekom

Notruf- und Alarmierungssysteme

2G-Abschaltung führt zu dringendem Handlungsbedarf

Deutsche Telekom

Bei Festnetz-Ausfall: Mobilfunk

TranscribbyAI

Simultanübersetzer für Messen

Weitere Artikel zu Deutsche Telekom AG

Stärkung der Cyberabwehr

Telekom baut Security Operations Center in Bonn aus

Telekom 5G-Campus-Netz

Smarter Helfer: Der 5G-Weinbau-Roboter

Advertorial

Mit einer ausfallsicheren Verbindung das Geschäft stärken

Fördergelder der Bundesregierung

Nur ein Viertel der Glasfaser-Mittel bisher ausbezahlt

EM-Spiel Türkei vs. Österreich

Telekom entschädigt Kunden von MagentaTV

Weitere Artikel zu Deutsche Telekom AG

Unify X und Telekom Carrier Services

Deutsche Telekom und Mitel bündeln Kräfte im B2B-Partnergeschäft

Marktüberblick Cloud-PBX-Angebote

Cloud-Atlas

Wenn der Traffic steigt

Mobilfunk-Betreiber bauen Netz für Fußball-EM deutlich aus

Deutsche Telekom

„Wir wollen künftig in allen Bereichen wachsen“

Die Rolle von AI-Ops

Netzbetreibern droht Know-how-Verlust

Weitere Artikel zu Deutsche Telekom AG

Kundenbarometer Mobilfunk B2B 2024

So zufrieden sind Business-Kunden mit ihrem Mobilfunkanbieter

Personal-Karussell

Deutsche Telekom benennt zwei neue Geschäftsführer

Vorstandswechsel bei T-Systems

Ferri Abolhassan ersetzt Adel Al-Saleh

Gründung einer eigenen Gesellschaft

Telekom macht jetzt in Tiefbau

Neue Geschäftsführung Geschäftskunden

Hagen Rickmann verlässt die Telekom

Weitere Artikel zu Deutsche Telekom AG

Digital X

Frische Luft für Tech-Interessierte

Zusammen mit Vonage

Deutsche Telekom führt Netzwerk-APIs kommerziell ein

Weitere Artikel zu Deutsche Telekom AG

Zentraler Zugriff auf Bilddaten von Infizierten

Telekom: Unterstützung der Corona-Forschung mit Cloud-Lösung

Weitere Artikel zu Deutsche Telekom AG

Elke Anderl legt Fokus auf KI

Neue Vertriebschefin Deutschland bei T-Systems

Weitere Artikel zu Deutsche Telekom AG

Digital Humans und ChatGPT

Vom Chatbot zum hyperrealistischen Avatar

Entkopplung von Hard- und Software

Telko-Sektor: Investitionen in Software-Plattformen für Router

Kundenzufriedenheit B2B-Internet

Studie zur Internet-Nutzung bei Business-Kunden

Service-Test SOHO

Smarte Business-Tarife

Kundenbarometer Mobilfunk B2B

So zufrieden sind Business-Kunden mit ihrem Mobilfunkanbieter

Weitere Artikel zu Deutsche Telekom AG Bonn

Deutsche Telekom: Neue Business-Tarife

Ausfall des Festnetzes – und alles läuft weiter

Business GPT

Telekom bietet sichere generative KI für Geschäftskunden

Kundenbarometer B2B-Internet 2024

So zufrieden sind Geschäftskunden mit ihrem Internetanbieter

Europas TK-Anbieter für ein Fair Share

Mobilfunkfirmen fordern: US-Firmen dürfen nicht bevorteilt werden

Cloudifizierung von Infrastruktur

Telekom schließt Umstellung auf cloudbasierte Sprachtelefonie ab

Weitere Artikel zu DeutscheTelekom AG

Business-Breitband

Telekom bietet Premium Internet

Weitere Artikel zu dpa

Gamescom auf Rekordkurs

Gaming-Markt zieht wieder an

Antwort auf Deepseek

OpenAIs neuestes KI-Modell läuft auf Notebooks

Angebote für Perplexity und Mistral

Apple bereit für KI-Zukäufe jeder Größe

AWS wächst schwächer als Rivalen

Amazon verunsichert die Wall Street

Super Mario trotzt Streaming-Trend

Switch 2 lässt Nintendo-Geschäft explosiv wachsen

Weitere Artikel zu Google

Milliardenangebot für Googles Browser

Perplexity nimmt Chrome ins Visier

Digitale Souveränität

Europa braucht dringend regionale Hyperscaler

Schwere Zeiten für Google und Co.

KI verdrängt Suchmaschinen als Shopping-Ratgeber

Ausbau der KI und Cloud-Infrastruktur

Oracle investiert zwei Milliarden Dollar in deutsche Cloud

Plattform-Soli

Digitalabgabe für Internetkonzerne: Gesetzesinitiative in Planung

Weitere Artikel zu Google

Technologie-Abhängigkeit vom US-Anbieter

„Private Cloud der Bundeswehr" kommt von Google

Schwarz Digits rüstet seine Cloud auf

StackIT soll der erste deutsche Hyperscaler werden

„KI-Modus“ und Gemini

Google bläst zum Angriff bei Künstlicher Intelligenz

Killt KI die Google-Suche?

Apple-Manager schickt Google-Aktie auf Talfahrt

Bargeld bleibt beliebteste Zahlungsart

Immer mehr Kunden zahlen mit Karte

Weitere Artikel zu Google Germany GmbH

KI-gestützte Cybersicherheit

Trend Micro und Google Cloud erweitern Partnerschaft

Drahtlose Collaboration-Plattform

Kindermann präsentiert Klick&Show K-FleX

Risiko für deutsche Parlamente

Login-Daten von Landtagsabgeordneten im Darknet entdeckt

Juniper Networks und Google Cloud

Integrierte Lösung zur Transformation von Unternehmensstandorten

App-Entwickler gezielt benachteiligt

Google-Mutter Alphabet verstößt gegen EU-Recht

Weitere Artikel zu Samsung

Am Flughafen Heathrow

Diebe klauen LKW mit Tausenden Galaxy Z Flip und Fold 7

Nachfolger für Frank Kalisch bei Samsung

Mister MX Brand Memory geht

Marktanteil noch klein

Samsung legt bei faltbaren Smartphones nach

Samsung

Gewinnrückgang um 56 Prozent im zweiten Quartal

Kühlungsbedarf in Datacentern wächst

Samsung übernimmt FläktGroup für 1,5 Milliarden Euro

Weitere Artikel zu Samsung Electron Devices

Samsung WAF-Serie

Samsung launcht Smartboards für Schulen

ISE 2025

Samsung zeigt Color E-Paper und KI-gestützte Signage-Lösungen

Samsung launcht NVMeTM 990 EVO Plus

Interne SSD ist 50 Prozent schneller als das Vorgängermodell

„Samsung Galaxy XCover7 5G“ im Test

Ein Smartphone fürs Extreme

Wachsende KI-Nachfrage

Deutlicher Gewinnsprung für Samsung dank steigender Chippreise

Weitere Artikel zu Samsung Electronics GmbH

Transparente IT-Sicherheit für User

Samsung-Geräte erhalten IT-Sicherheitskennzeichen des BSI

„Frage von Überleben oder Sterben"

Samsung-Chef schwört Führungskräfte auf Krise ein

Channel-Event „Space meets Business“

Samsung sieht galaktische Chancen im Lösungsgeschäft

Samsung: NVMe mit PCIe-5.0-Schnittstelle

Interne SSD mit hoher Lese- und Schreibgeschwindigkeit

Mobiles Gerätemanagement

Samsung richtet Knox-Services neu aus

Weitere Artikel zu Samsung Electronics GmbH Samsung House

Reseller und Systemhäuser gesucht

Samsung stärkt PC-Geschäft mit deutschem Vertriebsteam

Geschäftszahlen für Q2

Samsung profitiert von KI-Boom

Neue PC-Architektur für die KI-Ära

Das sind die neuen „Copilot +"-Notebooks

„Samsung Galaxy Tab Active5 5G” im Test

Starkes Tablet für den Outdoor-Einsatz

Smarter Zuwachs

Samsung stellt neue 2024er-Displays vor

Weitere Artikel zu Microsoft

"Russisch Roulette mit den Daten"

Zu viele PCs laufen noch mit Windows 10

Umstieg auf Windows 11

Wer zu spät migriert, den bestraft der Hacker

Nummer zwei nach AWS

Microsoft nennt erstmals Umsatz von Cloud-Plattform

Microsoft Copilot Chat statt Schatten-KI

ADN macht Partner fit für KI im Mittelstand

Arrow Sommerforum 2025

Arrow zeigt Partnern die KI-Zukunft schon heute

Weitere Artikel zu Microsoft

Schwachstelle in SharePoint

Massenhaft Angriffe über Microsoft-Sicherheitslücke

Kritische SharePoint-Sicherheitslücke

Hackerangriffe auf Unternehmen und Behörden

Erweiterte Führungsteam in Deutschland

Neue Chefin für Microsofts Partner-Netzwerk

egs-Partnerevent 2025

Spracherkennung und Workflow im Zeichen der KI

KI-gestütztes Identity Management

Omada integriert KI-gestützten IGA-Assistenten in Microsoft Teams

Weitere Artikel zu Microsoft Deutschland GmbH

Leserwahl products of the year 2025

Diese Produkte und Anbieter überzeugen im Leservotum

Xbox-Gaming-Geschäft betroffen

Microsoft streicht wieder Tausende Arbeitsplätze

Ionos-Strategist zeigt sich skeptisch

Digitale Souveränität oder zunehmende Abhängigkeit

Verschlüsselungs-Hardware aus Aachen

Utimaco soll die Daten von Microsofts Cloud-Kunden schützen

Blockade von E-Mail-Konten

Microsoft will keine Konten mehr sperren

Weitere Artikel zu Microsoft Deutschland GmbH

Stärkung des MSP-Geschäfts

Proofpoint übernimmt Hornetsecurity

Microsoft 365 und Cloud-Apps

Indeno übernimmt Vertrieb und Betrieb der Eperi-Plattform

Alle Regionen und Ebenen betroffen

Microsoft streicht Tausende Arbeitsplätze

Microsoft Power Women Awards 2025

Vorjahresgewinnerin Hanke: „Auf geht's!“

Also: Windows 365 Link verfügbar

Cloud-PCs im Portfolio

Weitere Artikel zu Smartphones & Tablets

Interview mit Cortado

Sind wir bereit für digitale Souveränität mehr zu bezahlen?

Heißer Draht

Hitzeschutz für Smartphones

Rekordumsatz im Jubiläumsjahr

Leica konkretisiert Smartphone-Pläne

Schweizer Alternative zu Big Tech

Punkt und Gigaset planen mobile Devices „Made in Europe"

Polizei kommuniziert wieder über Funk

Polizei-Smartphones nach Hackerangriff nicht mehr nutzbar

Weitere Artikel zu Smartphones

Neues Energielabel für Smartphones

DUH kündigt Kontrollen im Handel an

Transparenz bei Kaufentscheidungen

EU-Energielabel: Wie gut lässt sich mein Handy reparieren?

Notebooks und iPhones attraktiv

Refurbished IT – Welche Geräte sind gefragt? 

Einfach nicht mehr wirtschaftlich

Immer mehr Cafés verbannen Laptops

HP übernimmt „AI Pin"

Ex-Apple-Manager scheitern mit Smartphone-Ersatz

Weitere Artikel zu Künstliche Intelligenz (KI)

Künstliche Intelligenz

Agentic AI als vollwertiges Teammitglied?

Liefermarkt im Wandel

Mehr als Pizza: Foodora setzt auf Robotik, Retail, Reichweite

Rubrik stellt Agent Rewind vor

KI-Resilienz: Den Agenten im Griff behalten

Explainable AI (XAI)

Wie Antworten von KI-Sprachmodellen nachvollziehbar werden

Data-Services von Cloudera

Private KI ins eigene Rechenzentrum bringen

Weitere Artikel zu Künstliche Intelligenz

Untersuchung von NTT Data

Stand der GenAI-Nutzung im Gesundheitswesen

Elastic: AI SOC Engine vorgestellt

Komplexe und versteckte Bedrohungen aufdecken

Agentenbasierte KI in der Instandhaltung

Wissen bewahren, Fachkräftemangel abmildern

Künstliche Intelligenz

Open AI stellt GPT-5 vor

Investition in Core AI Skills

KI-Skills als strategischer Erfolgsfaktor

Matchmaker+
G DATA CyberDefense AG

G DATA CyberDefense AG
ECOM Electronic Components Trading GmbH

ECOM Electronic Components Trading GmbH
Vodia Networks GmbH

Vodia Networks GmbH
nexspace data centers GmbH

nexspace data centers GmbH
dtm Datentechnik Moll GmbH

dtm Datentechnik Moll GmbH
HP Deutschland GmbH

HP Deutschland GmbH