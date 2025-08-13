Perplexity nimmt Chrome ins Visier

Perplexity will sich einen Browser kaufen: Das KI-Start-up soll Google ein milliardenschweres Angebot für dessen Chrome-Browser gemacht haben.

Eigentlich war Perplexity angetreten, um mit seiner KI-basierten Suchmaschine Googles Monopolstellung bei der Internet-Suche zu knacken. Jetzt hat sich das KI-Start-up wohl dazu entschlossen, das Konkurrenzprodukt einfach zu schlucken.

Wie unter anderem Reuters berichtet, bietet Perplexity 34,5 Milliarden US-Dollar für Googles Chrome-Browser. Das wäre fast doppelt so hoch wie die eigene Marktbewertung, die gerade einmal bei 18 Milliarden US-Dollar liegt. Unternehmensangaben zufolge stehen aber bereits mehrere große Investmentfonds bereit, die Transaktion vollständig zu finanzieren.

Der Zeitpunkt scheint gut gewählt. Denn Google sieht sich wegen seiner dominierenden Stellung im Markt für Internetsuche einem Kartellverfahren ausgesetzt (connect professional berichtete). Das US-Justizministerium und mehrere US-Bundesstaaten wollen den Internet-Riesen zwingen, Chrome abzuspalten.

Perplexity ist jedoch nicht der einzige Interessent für Googles Browser. Vor kurzem hatte bereits OpenAI Interesse signalisiert, Chrome zu kaufen, falls Google gerichtlich dazu gezwungen würde.

