Search Icon
ConnectProfessional Logo
Search Icon
Startseite > Markt > Perplexity nimmt Chrome ins Visier

Milliardenangebot für Googles Browser

Perplexity nimmt Chrome ins Visier

13. August 2025, 13:22 Uhr | Michaela Wurm
© Thaspol Sangsee – shutterstock.com

Perplexity will sich einen Browser kaufen: Das KI-Start-up soll Google ein milliardenschweres Angebot für dessen Chrome-Browser gemacht haben.

Eigentlich war Perplexity angetreten, um mit seiner KI-basierten Suchmaschine Googles Monopolstellung bei der Internet-Suche zu knacken. Jetzt hat sich das KI-Start-up wohl dazu entschlossen, das Konkurrenzprodukt einfach zu schlucken.

Wie unter anderem Reuters berichtet, bietet Perplexity 34,5 Milliarden US-Dollar für Googles Chrome-Browser. Das wäre fast doppelt so hoch wie die eigene Marktbewertung, die gerade einmal bei 18 Milliarden US-Dollar liegt. Unternehmensangaben zufolge stehen aber bereits mehrere große Investmentfonds bereit, die Transaktion vollständig zu finanzieren.

Der Zeitpunkt scheint gut gewählt. Denn Google sieht sich wegen seiner dominierenden Stellung im Markt für Internetsuche einem Kartellverfahren ausgesetzt (connect professional berichtete). Das US-Justizministerium und mehrere US-Bundesstaaten wollen den Internet-Riesen zwingen, Chrome abzuspalten.

Perplexity ist jedoch nicht der einzige Interessent für Googles Browser. Vor kurzem hatte bereits OpenAI Interesse signalisiert, Chrome zu kaufen, falls Google gerichtlich dazu gezwungen würde.

Anbieter zum Thema

ECOM Electronic Components Trading GmbH
KONZEPTUM GmbH
Matchmaker+
zu Matchmaker+

Lesen Sie mehr zum Thema

Google Google Google Germany GmbH OpenAI OpenAI Künstliche Intelligenz (KI) Künstliche Intelligenz

Das könnte Sie auch interessieren

Schwere Zeiten für Google und Co.

KI verdrängt Suchmaschinen als Shopping-Ratgeber

Killt KI die Google-Suche?

Apple-Manager schickt Google-Aktie auf Talfahrt

Justiz sieht Monopol bei der Web-Suche

US-Gericht verhandelt über Google-Zerschlagung

Monopol bei der Internet-Suche

US-Regierung will Google Chrome-Browser entreißen

Jetzt kostenfreie Newsletter bestellen!

Weitere Artikel zu Google

Digitale Souveränität

Europa braucht dringend regionale Hyperscaler

Angebote für Perplexity und Mistral

Apple bereit für KI-Zukäufe jeder Größe

AWS wächst schwächer als Rivalen

Amazon verunsichert die Wall Street

Schwere Zeiten für Google und Co.

KI verdrängt Suchmaschinen als Shopping-Ratgeber

Ausbau der KI und Cloud-Infrastruktur

Oracle investiert zwei Milliarden Dollar in deutsche Cloud

Weitere Artikel zu Google

Plattform-Soli

Digitalabgabe für Internetkonzerne: Gesetzesinitiative in Planung

Technologie-Abhängigkeit vom US-Anbieter

„Private Cloud der Bundeswehr" kommt von Google

Schwarz Digits rüstet seine Cloud auf

StackIT soll der erste deutsche Hyperscaler werden

„KI-Modus“ und Gemini

Google bläst zum Angriff bei Künstlicher Intelligenz

Killt KI die Google-Suche?

Apple-Manager schickt Google-Aktie auf Talfahrt

Weitere Artikel zu Google Germany GmbH

KI-gestützte Cybersicherheit

Trend Micro und Google Cloud erweitern Partnerschaft

Bargeld bleibt beliebteste Zahlungsart

Immer mehr Kunden zahlen mit Karte

Drahtlose Collaboration-Plattform

Kindermann präsentiert Klick&Show K-FleX

Risiko für deutsche Parlamente

Login-Daten von Landtagsabgeordneten im Darknet entdeckt

Juniper Networks und Google Cloud

Integrierte Lösung zur Transformation von Unternehmensstandorten

Weitere Artikel zu OpenAI

Künstliche Intelligenz

Open AI stellt GPT-5 vor

Antwort auf Deepseek

OpenAIs neuestes KI-Modell läuft auf Notebooks

Geräte für die KI-Ära

OpenAI holt einstigen iPhone-Designer

Kehrtwende

OpenAI schraubt Pläne für Umbau zurück

„Übertrieben schmeichelhaft"

Zu unterwürfig: ChatGPT-Version zurückgezogen

Weitere Artikel zu OpenAI

Nutzung von KI-Bots – ein Statusbericht

Zwischen Innovationssprung und Unsicherheiten

„OpenAI steht nicht zum Verkauf“

Trotz Milliarden-Offerte: Musk scheitert mit Übernahme von OpenAI

München wird neuer Standort

OpenAI kommt nach Deutschland

DeepSeek

Bringt ein chinesisches Start-up die KI-Welt ins Wanken?

Partnerschaft mit Oracle und Softbank

OpenAI steckt Milliarden in KI-Rechenzentren

Weitere Artikel zu Künstliche Intelligenz (KI)

Liefermarkt im Wandel

Mehr als Pizza: Foodora setzt auf Robotik, Retail, Reichweite

Rubrik stellt Agent Rewind vor

KI-Resilienz: Den Agenten im Griff behalten

Explainable AI (XAI)

Wie Antworten von KI-Sprachmodellen nachvollziehbar werden

Data-Services von Cloudera

Private KI ins eigene Rechenzentrum bringen

Agentenbasierte KI in der Instandhaltung

Wissen bewahren, Fachkräftemangel abmildern

Weitere Artikel zu Künstliche Intelligenz

Untersuchung von NTT Data

Stand der GenAI-Nutzung im Gesundheitswesen

Elastic: AI SOC Engine vorgestellt

Komplexe und versteckte Bedrohungen aufdecken

Investition in Core AI Skills

KI-Skills als strategischer Erfolgsfaktor

Crowdstrike: KI im SOC

Services zur Sicherung von KI-Systemen

Sicher auf Basis von Unternehmensdaten

Intrafind launcht neues GenAI-Tool

Matchmaker+
Redgate Software

Redgate Software
Panduit

Panduit

gekartel AG

gekartel AG
Plusnet GmbH

Plusnet GmbH
Vertiv GmbH

Vertiv GmbH
Securepoint GmbH

Securepoint GmbH