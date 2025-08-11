connect professional sucht den Super-Disti

Es ist wieder soweit: connect professional sucht die besten ITK-Distributoren des Jahres. Ab heute, 11. August 2025, können Sie Ihre Stimme abgeben und dabei auch selbst gewinnen. Unter allen Teilnehmern verlosen wir jede Menge attraktive Preise.

connect professional ruft seine Leser auch dieses Jahr wieder dazu auf, die besten Distributoren im ITK-Channel zu küren.

„Daumen hoch“ reicht bei uns allerdings nicht. Denn ein „distributor oft the year“ muss heute so einiges mehr leisten als nur Ware von A nach B zu bringen.

Moderne Distributoren müssen Handel und Systemhäuser neben der reinen Warenversorgung und Grundleistungen in Bereichen wie Logistik, Marketing und Vertrieb unbedingt mit Mehrwerten wie zusätzlichen Services, eigenen Lösungspaketen, Cloud-Angeboten und Marktplätzen unterstützen und so als Enabler für den Wandel zum Servicegeschäft auftreten. Und selbstverständlich muss ein Distributor auch bei den wichtigsten Trendthemen wie Künstliche Intelligenz die Wiederverkäufer schulen, enablen und bei der Umsetzung im Projektgeschäft unterstützen.

Das waren die besten Distributoren 2024

Angesichts des enorm gewachsenen Leistungsumfangs ist die Wahl des „besten“ Distributors heute deutlich komplexer und vielschichtiger geworden. Deshalb wollen wir von Ihnen nicht einfach nur ein Kreuzchen bei Ihrem Lieblingsdistributor, sondern bitten Sie, auch dessen Leistungen wie das Elektronische Bestellsystem, die Finanzierungsservices oder die Retouren-Abwicklung zu bewerten. Denn wer könnte das besser als unsere Leser aus dem Channel, die die Stärken und Schwächen ihrer Distributoren aus dem täglichen Geschäft so gut kennen, wie kein anderer.

Ihre Stimme zählt!

Wir freuen uns, wenn sich unsere Leser auch dieses Jahr wieder rege an der Umfrage „distributors oft he year 2024“ beteiligen und die von Ihnen genutzten Zwischenhändler in verschiedenen Bereichen wie Fachkompetenz, Nachhaltigkeit, RMA-Abwicklung, Preisgestaltung und Unterstützung im Projektgeschäft bewerten. So entsteht am Ende ein detailliertes Bild, das nicht nur zeigt, welche Distributoren in der Gunst der Reseller ganz oben stehen und sich die prestigeträchtige Auszeichnung als distributor of the year verdient haben, sondern auch warum. #doty25

Auch für Sie kann sich die Teilnahme lohnen. Als kleines Dankeschön für Ihre Zeit und ihren wertvollen Input verlosen wir unter allen Teilnehmern, die ihre Bewertung abschließen, hochwertige Sachpreise.

Das waren die Ergebnisse im Jahr 2024

Im Folgenden die Gewinner vom letzten Jahr: Ausgezeichnet wurden die Top 10 („excellent distributors“) sowie die Top 11 bis 22 („certified distributors“).

