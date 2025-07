ADN macht Partner fit für KI im Mittelstand

Heiko Lossau, Head of Business Unit Microsoft und Cloud Marketplace bei ADN.

Mit einer neuen Kampagne will ADN die Partner auf die wachsenden Risiken der Schatten-KI aufmerksam machen – und die kostenfreie und sichere Alternative von Microsofts Copilot Chat ins Spiel bringen.

Immer mehr Mitarbeiter in deutschen Unternehmen nutzen generative KI-Tools wie Chatbots oder Textgeneratoren ohne das Wissen ihrer IT-Abteilung. Das berge erhebliche Risiken für den Datenschutz und die Unternehmenssicherheit, warnt ADN.

Dabei haben viele Unternehmen im Rahmen ihrer M365-Lizenz bereits eine kostenfreie und sichere Alternative zur Hand. Und auf die will der Value-Add Distributor IT-Partner und Reseller aufmerksam machen.

Im Rahmen der „ADN Microsoft Copilot Chat Activate Kampagne“ hilft ADN seinen Partnern dabei, Unternehmen über die Risiken von Schatten-KI aufzuklären und bei der Einführung einer sicheren, tief in ihre Prozesse eingebetteten KI-Assistenzlösung zu begleiten. „Viele Unternehmen wissen gar nicht, dass Copilot Chat für alle Microsoft-365-Nutzer kostenlos zur Verfügung steht. Sie haben also theoretisch schon Zugang zu einem leistungsstarken, KI-gestützten Assistenten. Und das in der vertrauten, sicheren Microsoft-Umgebung“, erklärt Heiko Lossau, Head of Business Unit Microsoft und Cloud Marketplace bei ADN. „Partnern kommt jetzt die Aufgabe zu, Unternehmen entsprechend zu beraten und bei der nutzbringenden Etablierung zu unterstützen“.

KI im Mittelstand etablieren

Die ADN Microsoft Copilot Chat Activate Challenge soll Partner befähigen, künstliche Intelligenz kompetent in Unternehmen zu etablieren und sich als Trusted Advisor zu positionieren. Mit dem neuen „Copilot Chat Activate Reseller Programm“ bietet ihnen ADN dafür exklusive Schulungen und Vertriebsunterstützung an. In dedizierten Partner-Webinaren gibt es nach einem Kick-off mit umfassenden Einblicken in das Tool auch Tipps zum erfolgreichen Praxiseinsatz im Unternehmen.

Neben Pre-Sales-Unterstützung hilft ADN den Partnern auch im aktiven Sales-Prozess mit Endkunden-Webinaren, zu denen diese auch ihre Unternehmenskunden einladen können.

Der Distributor sieht Copilot Chat als niedrigschwelligen Einstiegsmöglichkeit für Unternehmen in das Thema KI und als Chance, KI schneller im Mittelstand zu etablieren. Reseller können damit ihre Geschäftsfelder entscheidend ausweiten.

„Wir haben festgestellt, dass für einen breiten Rollout von Copilot über Reseller einfach noch die breite Basis von Nutzern fehlt, denen klargemacht werden muss, dass sie das kraftvolle Tool schon jetzt in ihrer 365-Suite verwenden können“, betont Lossau. „Copilot Chat ist da die perfekte Einstiegshilfe.“ Unternehmen, die anschließend den entscheidenden weiteren Schritt zum umfassenden Einsatz von Microsoft Copilot gehen wollen, könnten über ihre Partner die Pro-Version beziehen.

Punktejagd eröffnet

Zur „ADN Microsoft Copilot Chat Challenge“ gehört auch ein Wettkampf um Punkte, die in attraktive Preise umgemünzt werden können. Für die zehn besten Partner gibt es beispielsweise einen Zuschuss zum Firmenevent in Höhe von 5.000 Euro oder ein Ausbildungsbudget von 10.000 Euro bei der ADN Cloud Academy, um das KI-Know-how weiter auszubauen.

Weitere Informationen zu den Anmeldemöglichkeiten für die Webinare und die Teilnahmebedingungen der Challenge gibt es unter: https://page.adn.de/copilot-chat-activate

