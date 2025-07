Mit dem Poly Voyager Legend UC 50 hat man ein kompaktes Headset, das auf Geschäftsreise wenig Platz wegnimmt und sicher verpackt ist. Wer auf eine zweite Ohrmuscheln verzichten kann, für den leistet das Poly Voyager Legend 50 UC alles, was im Businessgebrauch gefragt ist.

Der Poly Voyager Legend 50 UC ist ein In-Ear-Mono-Headset, das in einem stabilen Ladeetui geliefert wird. Darin befindet sich auch ein USB-Dongle. Im Verpackungskarton unter dem Zwischenboden sind in einer Papiertüte noch ein USB-Adapter (C zu A) für den Dongle untergebracht sowie ein USB-C-Kabel. Auch zwei Ohrpolster in weiteren Größen sind beigelegt, falls das Headset an die eigene Ohrgröße angepasst werden muss.

Nimmt man den Ohrbügel mit Mikrofonarm heraus, sieht man, dass er sich flexibel in verschiedene Richtungen drehen lässt. So kann er sowohl am rechten als auch am linken Ohr getragen werden. Mit 20,50 Gramm liegt das Headset sehr leicht in der Hand. Mit langen Haaren und möglicherweise mit Brille, sollte man sich allerdings grundsätzlich überlegen, ob ein Headset mit Kopfbügel nicht die bessere Alternative ist. Denn mit Ohrbügel, Brille und Haaren wird es schon recht eng hinter dem Ohr.

Der Lieferumfang des Poly Voyager Legend 50 UC: Headset, Ladeetui, Dongle (USB-C), USB-C-Ladekabel, USB-C-zu-A-Adapter, Ohrstöpsel in drei Größen

Um ein Smartphone per Bluetooth zu koppeln, schiebt man den Powerknopf für zwei Sekunden in Richtung Bluetooth-Icon; das Smartphone erkennt daraufhin das neue Gerät. Für eine optimale Verbindung mit einem Laptop oder Desktop-Rechner kann mit dem beigefügten USB-Dongle gearbeitet werden.

Beim Koppeln mit dem Smartphone kann man direkt die zugehörige Companion-App „Poly Lens“ herunterladen. Hier lässt sich unter anderem die Sprache der Systemansagen festlegen. Auch Benutzerhandbücher sind hinterlegt sowie die Möglichkeit, Updates vorzunehmen oder sich an den Support zu wenden. Zudem wird der Ladestatus von Ladestation und Headset angezeigt.

Am Ohrbügel selbst finden sich nun einige Bedienknöpfe für die üblichen Funktionen, wie Abheben und Auflegen, Vor- und Rücklauf sowie ein Mute-Button. Zusätzlich stoppt die Soundübertragung, wenn man den Ohrbügel ablegt. Ähnlich ist es bei Anrufen: So kann man Anrufe annehmen, indem man das Headset einfach aufsetzt. Auch das Abhalten von Gesprächen über Videokonferenz-Tools ist problemlos möglich; konkret verfügt das Gerät über ein Teams-Zertifizierung.

Die Soundübertragung ist so weit gut und naturgemäß mono auf einem Ohr. Dadurch kann man aber mit einem Ohr noch an den Geschehnissen in der näheren Umgebung teilnehmen.

Im Ladeetui befinden sich zwei Kontaktpunkte zum Aufladen des Ohrbügels.

Die Lautstärke lässt sich über zwei oben liegende Knöpfe steuern. Auch hier empfiehlt es sich, für etwas Ordnung am Ohr zu sorgen, so dass man gut an die Bedienknöpfe kommt. Bei jedem Schritt der Lautstärke-Reduktion gibt das System mit einem dumpfen Ton akustisches Feedback.

Nutzt man das Headset unterwegs beziehungsweise auf Geschäftsreise, kann man es kabellos über die Ladestation aufladen. Darin gibt es zwei Ladekontakte: Einmal in normaler Liegeposition und eine zum expliziten Aufladen. Eine dritte Lademöglichkeit besteht über ein mitgeliefertes Ladekabel. Dafür hat der Ohrbügel am unteren Ende des Bügels unter einer kleinen Klappe einen Anschluss. Mit dem Ladekabel lässt sich zudem das Ladeetui aufladen.

Bei den Materialien (Pappkarton, Papiertüte und Stoffbeutelchen, in dem das Ladeetui in der Verpackung zusätzlich geschützt wird) ist das Bemühen zu erkennen, möglichst wenig und recyclebaren Verpackungsmüll anfallen zu lassen.

Zu bekommen ist das Gerät ab einem Preis um die 120 Euro.

Fazit

Die kompakte Größe sowohl des Ohrbügels als auch des stabilen Ladeetuis sind beim Arbeiten unterwegs oder auf Geschäftsreise ein Pluspunkt. Wer keine zwei Ohrmuscheln braucht oder möchte, für den ist das Poly Voyager Legend 50 UC ein kompakter Alleskönner für den Businessgebrauch. Mit längerem Haar, das über die Ohren reicht, und/oder Brille kann es jedoch ein bisschen viel werden hinter dem Ohr. Ein Zopf ist dann die Frisur der Stunde, einen Haargummi sollte man also am besten immer dabeihaben.

Lesen Sie mehr zum Thema