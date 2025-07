Gerade bei längeren Videomeetings oder Telefonaten mit Headset können einem die Ohren schon mal wehtun. Nicht so mit dem Dell Premier Wireless ANC WL7024 Headset. Gut gepolstert sorgt es selbst bei Brillenträgern für einen angenehmen Tragekomfort.

Das Dell Premier Wireless ANC Headset WL 7024 kommt in einer wertigen Hartschalen-Hülle mit Reißverschluss daher. Die Verpackung ist dadurch etwas voluminös, da sie sich nicht knautschen lässt, dafür ist das Headset darin gut geschützt. Die Größe kann somit als Minuspunkt bei Reisetätigkeit gesehen werden, der gute Schutz als Pluspunkt.

Öffnet man den Reißverschluss der Hülle setzt sich der wertige Eindruck fort: Der Kopfbügel sowie die eine Hälfte der Ohrmuscheln sind mit Kunstleder überzogen, die andere Hälfte der Ohrmuschel mit einem stoffartigen Material. Die Bedientasten befinden sich dezent am unteren Rand der Ohrmuscheln, die Kontaktpunkte für das Laden in der Ladestation sind an der rechten Ohrmuschel zu finden. Wird das Headset in die geschwungen geformte Ladeschale gestellt, nimmt diese den Kopfhörer sicher auf. Erwähnenswert ist, dass beim Kabel der Ladeschale ein Gummibändchen zum Zusammenbinden integriert ist – es fällt somit kein Kabelbinder-Müll an und man kann das Kabel jederzeit wieder zusammenbinden.

Die Bedientasten befinden sich am unteren Rand der Ohrmuscheln.

Die Verbindung zum Endgerät erfolgt entweder per Kabel oder über Bluetooth-Kopplung. Für letztere drückt man den Bluetooth-/Power-Button an der rechten Ohrmuschel für einige Sekunden. Das Headset erscheint am Endgerät in der Bluetooth-Liste und kann verbunden werden.

Über Klopfen und Wischen auf die Ohrmuschel lassen sich die Lautstärke sowie der Vor- und Rücklauf steuern und bei Anrufen abheben. Wer mit Headsets geübt ist, wird sich hier schnell zurechtfinden. Ansonsten bekommt man mit etwas Übung ein Gefühl dafür.

Am Kabel der Ladestation ist ein Kabelbinder angebracht, mit dem sich das Kabel zusammenbinden oder verkürzen lässt.

Die Orientierung erleichtern die stofflich zweigeteilten Ohrmuscheln; die glatte Hälfte, auf der sich auch der Firmen-Schriftzug befindet, ist die Steuerungsfläche. Weitere Bedientasten sind für die Aktivierung von Active Noise Cancellation (ANC) und Microsoft Teams, zudem gibt es einen Mute-Button. Sollen Umgebungsgeräusche abgesoftet werden, leistet das ANC seine Dienste. Ist im Büro beispielsweise der Putztrupp mit Staubsauger am Werk, reduziert das ANC beim WL7024 solche Geräusche merkbar.

Beim Tragen mit Brille fällt auf, dass der Kopfhörer nicht auf die Brillenbügel drückt; die weiche Polsterung an der Ohrmuschel sorgt somit für einen angenehmen Tragekomfort. Wer einen kleineren Kopf hat, kennt zudem das Thema, dass sich der Kopfbügel mitunter nicht ausreichend anpassen lässt. Doch auch hier weist das Dell-Headset keine Schwäche auf und sitzt auch bei kleinerem Kopf gut.

Über die App zum Dell Headset WL7024 lassen sich diverse Einstellungen vornehmen. Im Büro-Umfeld besonders interessant sind der Zusammenarbeits-Audiomodus, Transparenz-Modus und ANC.

Über die Geräte-App, die man sich herunterladen kann, lassen sich Audiovoreinstellungen regeln. Unter anderem kann man wählen zwischen einem Zusammenarbeits- und Multimedia-Modus sowie den Transparenzgrad festlegen.

Fazit

Wie bei jedem Headset muss man sich kurz mit den Funktionalitäten vertraut machen. Der Kopfhörer eignet sich gut für das berufliche Umfeld und Gespräche per Collaboration-Tool, da er auch bei längerem Tragen und selbst mit Brille nicht drückt. Zudem ist der Zusammenarbeitsmodus speziell auf Gespräche zugeschnitten. Die hochwertige und designige Verarbeitung des WL 7024 machen das Gerät aber nicht nur zum Hinhörer, sondern auch zum Hingucker. Allerdings gehört es mit einem Preis zwischen 300 und 400 Euro eher zu den teureren Geräten.

Lieferumfang Dell Premier Wireless ANC Headset WL 7024 3,5 mm Audiokabel

USB-C-Ladekabel

USB-A-Adapter

USB-C-Dongle

USB-C-Ladestation

Hülle mit Kopfhörer

