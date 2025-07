Spracherkennung und Workflow im Zeichen der KI

Beim Partnerevent von VAD egs standen innovative Sprackerkennungslösungen im Mittelpunkt. Und auch dabei spielt Künstliche Intelligenz eine immer wichtigere Rolle, wie die rund 60 Partner in spannendne Live-Demos erleben konnten.

Kein Bereich der IT-Branche kommt heute noch an dem Thema KI vorbei. Kein Wunder also, dass auch der egs-Partnerevent 2025 ganz im Zeichen der Künstlichen Intelligenz stand.

Nach der letztjährigen Veranstaltung in Berlin hatte der Value Added Distributor für innovative Spracherkennungslösungen seine Partner dieses Jahr nach Düsseldorf ins Van der Valk Airport Hotel eingeladen.

egs-Inhaber und Geschäftsführer Andreas Platt (rechts) mit Vertriebschef Jan Schneider

Und mit mehr als 60 Teilnehmern war der Tagungsraum dort auch bis zum letzten Platz besetzt. Geschäftsführer Andreas Platt und Vertriebs- und Marketingleiter Jan Schneider führten durch das abwechslungsreiche und informative Programm mit Vorträgen rund um die Themen KI-basierter Dokumentation, neueste Entwicklungen im Bereich Spracherkennungslösungen sowie passende Hardware.

Die Zukunft der Spracherkennung

Dabei ging es vor allem um die Zukunft und Weiterentwicklung der führenden und neuen Spracherkennungslösungen. So präsentierte Microsoft in einer beeindruckenden Live-Demo die erste Eigenentwicklung nach der Übernahme des Dragon-Entwicklers Nuance Communications: Die KI basierte „Ambient Speech“-Lösung „Dragon Copilot“ wird voraussichtlich im 1. Quartal 2026 im deutschen Markt und bei egs verfügbar sein.

Bei Philips konnten die Partner sogar noch vor dem offiziellen Launch einen Blick auf das neue „SpeechMike“-Mikrofon mit Ambient-Funktion werfen, das bereits im September 2025 verfügbar sein soll.

Viele glückliche Partner bekamen bei der Award-Verleihung ihre Zertifikate überreicht

Auch die ODMS-Cloud Lösung von OM System, dem neuen Brand der Speech-Division von Olympus, wurde um zahlreiche neue Funktionen erweitert und mit entsprechender Hardware ergänzt.

In Sachen KI wurde es dann nochmal richtig spannend: Bereits Anfang des Jahres hatte egs die Zusammenarbeit mit dem dänischen KI-Entwickler Corti für den deutschen Markt angekündigt (connect professional berichtete). Die Teilnehmer bekamen eine Live-Demonstration der zweiten Version der Stand-Alone-Lösung „Corti Assistant“, die ab sofort verfügbar ist.

Highlight der Veranstaltung war die Verleihung der Partner-Awards. So wurden die Unternehmen Uher Informatik GmbH, WMC Diktiersysteme GmbH und die Sell GmbH in den Kategorien DMO, DPA/DLA und Hardware als erfolgreichste Partner ausgezeichnet. Der Newcomer Award für ein besonders gelungenes Onboarding in der egs-Partnerwelt ging an Systec Schulke GmbH & Co KG.

