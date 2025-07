Also zieht optimistische Halbjahresbilanz

Also-CEO Wolfgang Krainz meldet erfreulich Zahlen zur Jahresmitte 2025

Die Großinvestition in den britischen Distributor Westcoast zahlt sich aus. Also konnte im 1. Halbjahr 2025 seinen Umsatz um 1,8 Milliarden Euro auf 6,9 Milliarden Euro erhöhen. Auch der Gewinn fiel höher aus, wozu vor allem das Cloud-Geschäft beitrug.

Die erste Hälfte des Jahres 2025 ist für Distributor Also erfreulich verlaufen. Die Also Holding konnte die Umsätze um 1,8 Milliarden Euro auf 6,9 Milliarden Euro steigern. Dazu trug natürlich auch die Investition in den britischen Distributor Westcoast vom vergangenen Jahr bei (connect professional berichtete), dessen Erlöse erstmals in der Bilanz berücksichtigt wurden. Aber auch ohne Westcoast legte „Also alone“ beim Umsatz um 8 Prozent zu und übertraf die Entwicklung des Marktes deutlich, wie das Management bei der Vorstellung der Halbjahresbilanz betonte.

Die Akquisitionskosten machten sich auch beim Gewinn bemerkbar. Also erzielte im ersten Halbjahr 2025 ein ausgewiesenes Ebitda von 126 Millionen Euro und damit 32 Millionen mehr als im Vorjahreszeitraum. Darin enthalten sind die akquisitionsbedingten Einmalkosten von 6 Millionen Euro.

Einer der Hauptwachstumstreiber war einmal mehr Alsos Cloud-Geschäft, das mit 845 Millionen Euro zum Umsatz beitrug. 5,5 Millionen Kunden nutzen laut Also bereits die Cloud-Plattform – eine Steigerung von 34 Prozent. CEO Wolfgang Krainz betonte deshalb auch, dass die Cloud-Aktivitäten weiter ausgebaut würden. Als weitere Schwerpunkte bezeichnete der Also-Chef AI, IoT und natürlich Cybersecurity

Krainz erwartet für das 2. Halbjahr eine deutlich anziehende Nachfrage und bestätigte die bisherige Jahresprognose mit einem Ebitda zwischen 425 und 525 Millionen Euro.

