Auerswald vermeldet Kooperation mit Door Bird

Zuletzt ließ die Nachricht aufhorchen, dass Auerswald die Sanierung in Eigenverwaltung startet. Nun hat das Unternehmen eine Technologiepartnerschaft mit DoorBird angekündigt. Die Kooperation wurde bereits seit längerem geplant.

Auerswald hat eine Kooperation mit Door Bird, einem Hersteller für Türsprechanlagen angekündigt. Door Bird gehört zur schwedisch-finnischen Asssa-Abloy-Gruppe. Ein erstes gemeinsames Projekt soll dabei die Integration einer Door-Bird-IP-Video-Türstation mit einem Gerät von Auerswald sein. Konkret geht es um die Auerswald COMfortel D-Serie. Das System sei laut Unternehmensangaben bereits bei ersten Anwendern im Einsatz.

Christian Auerswald, Geschäftsführer von Auerswald gibt sich optimistisch: „Wir sind uns sicher, dass die Kooperation und die daraus entstehenden Lösungen unsere gemeinsamen Erwartungen erfüllen werden.“ Auf Nachfrage von connect professional sagte Auerswald, dass die Kooperation „langfristig geplant und nun fixiert“ worden sei. „Die Kooperation mit Technologiepartnern ist wichtiger Teil der Strategie von Auerswald, daran wird sich auch künftig nichts ändern“, so Auerswald weiter.

Türrufe auf dem Telefon

Konkret werden durch die Integration Door-Bird-IP-Video-Türstation mit einem COMfortel D-Endgerät Türrufe in Unternehmen auf dem verbundenen Telefon angezeigt. Endgerät und Türstation können dabei ortsunabhängig voneinander installiert sein – Voraussetzung dafür sei eine VPN-Verbindung. Über einen Live-Video-Feed können Nutzer die Besucher auf dem Display von COMfortel sehen und mit ihnen sprechen.

Die Einrichtung einer Zutrittskontrolle gehört zu den technisch organisatorischen Maßnahmen (TOMs), die Vorgaben wie der Cyber Resilience Act (CRA) oder die NIS-2-Richtlinie fordern. Die Datenverarbeitung der gemeinsamen Lösung von Auerswald und Door Bird erfolge auf Servern in Deutschland.

„Wir legen bei unseren Produkten seit jeher größten Wert auf höchste Sicherheitsstandards und haben unser Engagement auf dem Gebiet der IT-Security mit der zuletzt gelaunchten breit angelegten Kampagne noch mal intensiviert. Die Zusammenarbeit mit der Bird Home Automation GmbH ist Teil dieser Strategie“, so Christian Auerswald.

Erprobt wurde die Lösung in einer Einrichtung für betreutes Wohnen. Hier kann das Personal die Zutrittsberechtigung von Besuchern prüfen und ihnen entsprechend Einlass gewähren. Die Eingangstüre lässt sich mit einem RFID-Chip oder mittels NFC beziehungsweise Bluetooth per Smartphone öffnen.

Ausblick auf den Herbst

Auerswald und Door Bird wollen ihre Technologiepartnerschaft künftig weiter ausbauen. So wurde bereits für die kommenden Monate die Verknüpfung des COMfortel SoftPhone 2 angekündigt.

Zudem sagte Christian Auerswald gegenüber connect professional, dass der Geschäftsbetrieb unverändert fortgesetzt werde, auch seien im Herbst Partnerevents geplant. Parallel seien „die Planungen zur Neuausrichtung in vollem Gange“, so Auerswald.

Ende Juli wurde bekannt, dass Auerswald GmbH & Co. KG und das verbundene Unternehmen Auerswald Gesellschaft für Datensysteme mbH in die Sanierung in Eigenverwaltung gehen (connect professional berichtete).

