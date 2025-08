Enreach Contact ein Jahr kostenfrei – für Handwerksbetriebe

Der Bochumer Anbieter von Kommunikationslösungen Enreach will Handwerksbetrieben den Einstieg in die digitale Kommunikation erleichtern. Im Zentrum einer aktuellen Kampagne steht das kostenfreie Zwölf-Monats-Angebot für die cloudbasierte Lösung Enreach Contact.

Im Zuge der deutschlandweiten Kampagne „Start Smart“ stellt Enreach laut eigenen Angaben seine Lösung Enreach Contact für bis zu fünf Mitarbeiter:innen kostenfrei für zwölf Monate zur Verfügung – auch die Einrichtungskosten seien demnach inkludiert.

Adressiert werden sollen damit Handwerksbetriebe jeder Größe und Branche, die ihre Prozesse verbessern möchten und bislang noch keine Enreach-Lösung nutzen.

„Digitalisierung im Handwerk beginnt mit der Kommunikation. Mit Enreach Contact schaffen wir die Grundlage für höhere Effizienz, bessere Erreichbarkeit und zufriedenere Kunden und zwar ein ganzes Jahr lang kostenfrei für bis zu fünf Nutzer“, sagt Enreach-Geschäftsführer Ralf Ebbinghaus. „Handwerksbetriebe können so ihre administrativen Prozesse deutlich schneller mit weniger Personaleinsatz abwickeln und sich so langfristig zukunftsfähig aufstellen.“

So biete diese Kommunikationslösung Telefonie inklusive Mobilfunk, Anbindung an bestehende Datenbanken und KI-Funktionen, die Anrufe automatisch beantworten oder zu WhatsApp umleiten. Zudem gebe es mit Shomi einen persönlichen KI-Assistenten in Enreach Contact. Dieser könne demnach unter anderem Telefonate zusammenfassen und Arbeitsaufträge dokumentieren (connect professional berichtete).

Enreach setzt die Kampagne in Zusammenarbeit mit ausgewählten Vertriebspartnern um, die die lokale Betreuung der teilnehmenden Handwerksbetriebe sowie die Inbetriebnahme vor Ort übernehmen. Interessierte Handwerksbetriebe können sich bis zum 31.12.2025 auf der Webseite von Enreach online registrieren.

Lesen Sie mehr zum Thema