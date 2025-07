Mister MX Brand Memory geht

Frank Kalisch (links) und Nachfolger Wojtek Rudko

Nach mehr als 30 Jahren bei Samsung vrabschiedet sich Frank Kalisch in den Ruhestand. Zum 1. Juli 2025 hat Wojtek Rudko seine neue Rolle als Director und Head der Samsung-Memory-Sparte übernommen.

In mehr als 30 Jahren hat Frank Kalisch zwei Produktkategorien bei Samsung maßgeblich geprägt: Monitore und Flash-Speicher. Zuletzt war er mehr als 13 Jahre als Director IM Storage für Samsung MX Brand Memory verantwortlich.

Jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, den Staffelstab weiterzugeben, teilt er auf Linkedin mit und wünscht seinem Nachfolger viel Erfolg. Denn der steht auch schon fest.

Zum 1. Juli 2025 hat Wojtek Rudko seine neue Rolle als Director und Head of Brand Memory übernommen. Er ist immerhin schon seit 8 Jahren bei Samsung und war bisher bereits als Head of Sales für MX Brand Memory zuständig. Mit dem Samsung-Speicherportfolio kennt er sich also bestens aus, um die Sparte in diesem extrem dynamischen Markt erfolgreich weiterführen zu können.

Zuvor sammelte er Berufserfahrung bei Gigaset als Head of Sales and Marketing für die Smart-Home-Produkte.

Frank Kalisch hat offensichtlich nicht vor, es sich im Ruhestand bequem zu machen. Er betont bei Linkedin, es sei nun an der Zeit für neue Herausforderungen.

