Also baut Vertrieb fürs Lösungsgeschäft aus

Markus Hollerbaum kehrt von Siewert & Kau zurück zu Also

Also verstärkt seinen Value-Add-Vertrieb mit einem neue Solution-Sales-Team. Markus Hollerbaum kommt von Siewert & Kau zurück zu Also und leitet als Head of Solution Sales das neue Team aus sechs erfahrenen Vertriebsprofis.

Also Deutschland geht mit einem neuen Solution-Sales-Team an den Start, das die bestehenden Vertriebsstrukturen im Bereich des Value-Add-Vertriebs verstärken soll. Damit will der Broadliner sein Solutions- und Services-Geschäft weiter vorantreiben.

Ziel der neuen Einheit sei es, die Qualität im Projekt- und Kategorie-Vertrieb durch den lösungsorientierten Einsatz des Also-Ökosystems spürbar zu erhöhen. Im Fokus stehen laut Also tiefgehendes Know-how und eine enge Projektbegleitung im Schulterschluss mit den Partnern. Durch den ergänzenden Einsatz von Services und Plattformen will der Distributor die Partner über den gesamten Lebenszyklus eines Projekts hinweg betreuen.

Wie schon beim Fsas Technologies Summit Anfang Juli zu erfahren war, kehrt Markus Hollerbaum zum 1. August als Head of Solution Sales zu Also zurück (connect professional berichtete). Der Spezialist für Lösungsvertrieb kennt das Distributionsgeschäft nicht nur aus seiner Tätigkeit bei Siewert & Kau. Hollerbaum war schon einmal von 2005 bis 2013 bei Also beschäftigt. Insgesamt besteht sein neues Team aus sechs erfahrenen Vertriebsprofis, die laut Also „zuvor bereits als eingespielte Einheit bei einem anderen Marktplayer“, sprich Siewert & Kau, tätig waren. Team Leader wird Christoph Borchard.

Angesichts der zentralen Rolle von Infrastrukturthemen in digitalen Transformationsprojekten setzt das neue Team hier direkt einen ersten Beratungsschwerpunkt. Gemeinsam mit Partnern werden laut Also Lösungen von Fsas und Dell entwickelt und umgesetzt.

„Mit unserer lösungsorientierten Vertriebsstrategie schaffen wir gezielt Mehrwerte für den Channel“, verspricht Stefan Blome, CCO bei Also Deutschland.“ Mit unserem neuen Solution Sales Team werden wir unsere Kompetenz im Value-Add-Vertrieb weiter ausbauen. Das umfassende Also-Ökosystem mit seinen Plattformen hilft Partnern dabei, ihr Geschäft weiterzuentwickeln und nachhaltig profitables Wachstum zu erzielen.“

