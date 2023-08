Easybell will sein internationales Geschäft vorantreiben und erweitert daher sein Portfolio in Österreich. Ab sofort können auch österreichische Unternehmen die Cloud-Telefonanlage des Telekommunikationsanbieters nutzen.

Der Berliner Telekommunikationsanbieter Easybell bietet ab sofort seine Cloud Telefonanlage auch in Österreich an. Die TK-Lösung ermöglicht es Unternehmen, ihre Telefonie digital zu verwalten und dabei von verschiedenen Funktionen zu profitieren. Nutzer in Österreich können die Cloud-Telefonanlage direkt über die Website von Easybell bestellen.

Die Cloud-Telefonanlage von Easybell bietet eine Vielzahl von Funktionen, die den Anforderungen von Unternehmen gerecht werden soll. Dazu gehören unter anderem Rufweiterleitung, Warteschleifen, Anrufbeantworter, IVR, BLF, ACS, Rufgruppen, TAPI-Schnittstelle und Konferenzräume. Die Cloud-Telefonanlage wird auf Servern in Deutschland gehostet und ist von jedem Internetanschluss aus erreichbar-

Als Eröffnungsangebot entfallen bis zum 30.09.2023 für alle Kunden in Österreich die Grundgebühren für bis zu 50 Seats der Cloud-Telefonanlage. Lediglich die Verbindungsentgelte werden berechnet. Für Österreich betragen diese 0,99 Cent pro Minute ins österreichische Festnetz sowie 5,99 Cent pro Minute in den österreichischen Mobilfunk. Weitere Verbindungsentgelte sind in der Preisliste auf der Easybell-Website zu finden.

Ab dem 1. Oktober kann die Cloud Telefonanlage 30 Tage lang kostenlos getestet werden, in dieser Zeit fallen keine Grundgebühren an, es werden nur die Verbindungsentgelte berechnet. Nach Ablauf der Testphase beträgt der monatliche Preis pro Seat einen Euro im Monat, wobei zehn Seats das kleinste Kontingent sind. Die Cloud Telefonanlage hat in Österreich genauso wie in Deutschland keine Mindestvertragslaufzeit. Für die Nutzung der Cloud-Telefonanlage ist ein SIP Trunk von Easybell erforderlich.

„Wir freuen uns, die Easybell Cloud-Telefonanlage nun auch Unternehmen in Österreich zur Verfügung stellen zu können“, sagt Andreas Bahr, Geschäftsführer bei Easybell. „Unsere Kunden profitieren von einer flexiblen und benutzerfreundlichen Lösung, die keinerlei Anschaffungs- und Wartungskosten mit sich bringt. Die virtuelle Telekommunikationsplattform ermöglicht es Unternehmen, ihre Telefonie effizient zu verwalten und einfach zu professionalisieren.“